برفقة يسرا وهند صبري.. إطلالة جديدة لـ بوسي شلبي في الجونة

شاركت بوسي شلبي صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وأنيقة فى الجونة برفقة الفنانة يسرا وهند صبري.



وأطلت بوسي شلبي بـ فستان بيبي لو مكشوف الكتفين وطويل من جانب واحد، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسورات واكتفت بساعة يد ونظارة شمس عصرية.



ووضعت بوسي ميكب بألوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية مع أحمر شفاه باللون البينك، وتركت شعرها المموج منسدلاً على كتفيها.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..