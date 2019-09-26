صحة وبيئة وتعليم.. تعرف على مشروعات الوكالة الألمانية بالقليوبية

عقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية اجتماعا مع الوفد الممثل للوكالة الألمانية GIZ والاتحاد الأوروبي، لمناقشة المشروعات المزمع تنفيذها بتمويل مشترك بين الوكالة الألمانية والاتحاد الأوروبي، وذلك بثلاث مدن بالمحافظة وهي مدن شبرا الخيمة وقليوب والخصوص



جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء حمدي الحشاش السكرتير المساعد والدكتورة سحر عطية رئيس مجموعة الاستشاريين المتحدين والوفد المرافق لها، وارؤساء أحياء غرب وشرق مدينة شبرا الخيمة ورؤساء مدن قليوب وبالخصوص والتي ستقام بها المشروعات



وقال المحافظ انه الاجتماع ناقش أهم المشروعات المقترح تنفيذها بكل مدينة من المدن الثلاث حسب احتياجات المواطنين في كل منطقة وكيفية تنفيذ هذه المشروعات وتدبير الأرض واستخراج التراخيص بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة وتسهيل مهمة اللجان القائمة على تنفيذ تلك المشروعات



واشار الى ان أهم تلك المشروعات بمدينة قليوب تطوير مستشفى قليوب المركزي ومستشفى الرمد لجراحات اليوم الواحد بقليوب مع رفع كفاءتها وتعديل في البنية الأساسية والتجهيزات، وتطوير مركز الكبد، بالإضافة إلى تغطية مصرف اسكندر بقليوب وإقامة مشروعات خدمية مكانه لتحقيق منفعة لمواطني المدينة مثل إنشاء حديقة للطفل أو مدرسة، فضلا عن تطوير موقف حلابة وصنافير لتحسين ظروف المنطقة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، بالإضافة إلى تطوير المباني القائمة بالفعل مثل المدارس وتوفير مركز صحة للأسرة طبقا للاشتراطات الصحية القياسية ، بالإضافة لتطوير المزلقانات و ميكنتها، فضلا عن مقترح بإنشاء مدرسة ثانوي ومدرسة إعدادي بشرط توافر الأرض وتطوير منظومة جمع ونقل القمامة والمخلفات



وتابع المحافظ ان المشروعات تتضمن ايضا إنشاء مجمع للمدارس إبتدائي وإعدادي وثانوي بمنطقة أم بيومي بجوار الطريق الدائري بشبرا الخيمة ونقل سوق الأحد بعيدا عن المدارس إلى منطقة أخرى، بالإضافة إلى توفير صناديق للقمامة والمخلفات في جميع شوارع المدينة، وتوفير عيادات صحية، ووحدة صحية بمنطقة أم بيومي، فضلا عن تطوير سوق المنيل ( شارع عرضه ٥٠ متر )، بالإضافة إلى مقترح لتغطية الترعة البولاقية واستغلال المساحة في مشروعات تخدم مواطني شبرا الخيمة، بالإضافة إلى مقترح لتطوير وحدتي الإطفاء بالمدينة



وبالنسبة لمدينة الخصوص يجري حاليا دراسة تطوير مستشفى الخصوص المركزي، بالإضافة لعمل مخطط لتطوير وتحسين عزبة علام وعمل خدمات للمواطنين مثل الحدائق وغيرها، وإحلال وتجديد شبكات مياه وصرف عزبة علام، فضلا عن تطوير وحدة الإسعاف وتجديد وتطوير خط الصرف بشارع سيد حمادة، وعمل توسع لمدرسة الخصوص الابتدائية المشتركة ، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة رصف شارع الرشاح