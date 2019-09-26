ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تذليل العقبات .. ماذا قال حسام البدرى عن أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:03 م
حسام البدرى
حسام البدرى
نور عادل
كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، أن محمد صلاح عانى من بعض المشاكل داخل المنتخب خلال الفترة الماضية.

وقال حسام البدري إنه كان يتابع كافة الأخطاء والمشاكل داخل المنتخب بشكل طبيعي، وأنه على علم ببعض الأمور التي تخص التنظيم داخل المعسكرات.

وأشار حسام البدري في تصريحاته إلى أنه سيتواصل مع محمد صلاح خلال الفترة المقبلة وأنه سيسعى إلى تذليل العقبات والمشاكل داخل منتخب مصر.

وعقدت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ظهر اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن جميع تفاصيل التعاقد مع حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز السابق، لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم.

وبدأ المؤتمر بكلمة لـ عمرو الجنايني، تليها كلمة لـ حسام البدري ومراسم تسليمه قميص منتخب مصر، وعقب ذلك أسئلة الإعلاميين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يعلن تفاصيل التعاقد مع حسام البدري لقيادة منتخب مصر فى هذا الموعد

الجناينى والبدرى يصلان مؤتمر إعلان خريطة طريق منتخب مصر .. صور

عمرو الجنايني: نعمل 24 ساعة من أجل إعادة الجماهير للمدرجات

عمرو الجنايني: تعيين متحدث رسمى لـ منتخب مصر.. ولن أترشح في الانتخابات المقبلة

عمرو الجنايني يكشف عن معايير اختيار حسام البدري مديرا فنيا لـ منتخب مصر..صور

هنوفرلك لبن العصفور.. اتحاد الكرة يوجه رسالة لـ حسام البدرى بشأن أمم إفريقيا 2021

ترشيحاتنا

4 حالات مستثناة من أداء الخدمة العسكرية.. تعرف عليهم

حسام البدرى يحسم موقف عمرو وردة مع منتخب مصر

بـ توب لامع.. إيناس الدغيدى فى إطلالة أنيقة من الجونة

وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

من الأجمل؟ بـ فساتين راقية نجمات تألقن فى حفلات اليوم الوطني السعودي

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر: تغيرات جوية عنيفة خلال الأيام المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة لـ ليلى علوي بعد إطلالاتها المثيرة وتصدرها تريند جوجل

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى