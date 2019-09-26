تذليل العقبات .. ماذا قال حسام البدرى عن أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر



وبدأ المؤتمر بكلمة لـ عمرو الجنايني، تليها كلمة لـ حسام البدري ومراسم تسليمه قميص منتخب مصر، وعقب ذلك أسئلة الإعلاميين.

كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، أن محمد صلاح عانى من بعض المشاكل داخل المنتخب خلال الفترة الماضية.وقال حسام البدري إنه كان يتابع كافة الأخطاء والمشاكل داخل المنتخب بشكل طبيعي، وأنه على علم ببعض الأمور التي تخص التنظيم داخل المعسكرات.وأشار حسام البدري في تصريحاته إلى أنه سيتواصل مع محمد صلاح خلال الفترة المقبلة وأنه سيسعى إلى تذليل العقبات والمشاكل داخل منتخب مصر.وعقدت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ظهر اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن جميع تفاصيل التعاقد مع حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز السابق، لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم.