إقبال أطفال طور سيناء على ممارسة لعبة الجمباز.. صور

شهدت الصالة المغطاة باستاد طور سيناء الرياضى إقبالا من الأطفال الصغار الذى لا يتجاوز سنهم من 4 إلى 10 سنوات على الجمباز على تلك اللعبة التى بدأت بطور سيناء منذ عام فقط بإشراف الكابتن محمد دعوة مدرب فريق الجمباز ومنتخب مصر للمصارعة .





وقد حرص الآباء والأمهات والأسر على التواجد مع أطفالهم خلال التدريب وتشجيعهم للاستمرار فى ممارسة اللعبة وتحقيق بطولات فيها .



