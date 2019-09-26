إقبال أطفال طور سيناء على ممارسة لعبة الجمباز.. صور

شهدت الصالة المغطاة باستاد طور سيناء الرياضى إقبالا من الأطفال الصغار الذى لا يتجاوز سنهم من 4 إلى 10 سنوات على الجمباز على تلك اللعبة التى بدأت بطور سيناء منذ عام فقط بإشراف الكابتن محمد دعوة مدرب فريق الجمباز ومنتخب مصر للمصارعة .
وقد حرص الآباء والأمهات والأسر على التواجد مع أطفالهم خلال التدريب وتشجيعهم للاستمرار فى ممارسة اللعبة وتحقيق بطولات فيها .
وقال الكابتن محمد دعوة مدرب الجمباز ومنتخب المصارعة أن لعبة الجمباز تجذب الاطفال لما فيها من حركات شيقة ومهارات محببه للاطفال مشيرا إلى أن الأطفال يجب أن يمارسوا لعبة الجمباز منذ سن مبكرة من 3 أو 4 سنوات فيما فوق .