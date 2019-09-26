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رياضة

12 أكتوبر موعدا لبدء دوري القسم الثالث

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:01 م
الاتحاد المصري
الاتحاد المصري
يسري غازي - عبدالله هشام
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد بدء ونهاية دوري القسم الثالث من بطولة دوري القسم الثالث موسم 2019-2020 في كل المناطق.

وتقرر بدء موسم 2019-2020 لدوري القسم الثالث يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2019 على أن ينتهي بحد أقصى منتصف شهر أبريل 2020، ومراعاة انتهاء الدور الأول قبل بداية شهر يناير 2020 وبدء الدور الثاني في منتصف يناير 2020.

وجاءت مواجهات الأسبوع الأول من مجموعة الجيزة كالتالى:

حلوان العام vs جولدي
الشرقية للدخان vs المصرية للاتصالات
البدرشين vs جينيس
الصف vs ابو النمرس
بشتيل vs القومي
العياط vs المعادي
الصيد vs اكتوبر

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