خبير ألمانى فى جراحة العمود الفقرى بمركز الطب الطبيعى والتأهيلى بالعجوزة

يستضيف مركز جراحات العمود الفقرى بمركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة، الخبير الألمانى الدكتور كريستوف ميهرن، رئيس قسم جراحة العمود الفقرى بمركز شون كلينيك ميونيخ بألمانيا.



وذلك خلال الفترة من 17 حتى 25 أكتوبر القادم، حيث يقوم الخبير الألمانى بمناظرة حالات جراحات العمود الفقرى، وإجراء عدد من الجراحات اللازمة.



ويتم مناظرة الحالات بالمركز من العسكريين والمدنيين بواسطة اللجنة التحضيرية بدءًا من السبت الموافق 28 / 9 / 2019.

