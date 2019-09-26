اليوم.. تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في جامعة مصر

يستعد الفنان تامر حسني، لأحياء حفل غنائي كبير مساء اليوم، الخميس، في جامعة مصر الدولية في مدينة السادس من أكتوبر، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ضخم.



كما يحيي تامر، حفلا غنائيا آخر يوم الأحد القادم، الموافق 29 من سبتمبر الجاري، في جامعة الإسكندرية، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أبرز الأغاني الخاصة به منها "عيش بشوقك"، و"ناسيني ليه"، و"كفاياك أعذار"، وغيرها من الأغاني.



يذكر أن تامر حسني يستعد لطرح فيلمه الجديد "الفلوس" في دور عرض السينما، ويشاركه العمل كل من زينة، وعائشة بن أحمد، وخالد الصاوي.