الخارجية الأمريكية: لقاء السيسي وترامب ناجح ويعزز التعاون المشترك.. فيديو

قالت إريكا تشوسانو، المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقاء مثمر وناجح، حيث إنهم ناقشوا الكثير من القضايا الثنائية والإقليمية، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي أكد أن الرئيس السيسي صديق لنا فهناك صداقة مشتركة بين مصر وأمريكا.





وأكدت تشوسانو، خلال لقاء خاص من نيويورك، مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تعاونا مشتركا بين مصر والولايات المتحدة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب ومجال الاقتصاد وبرامج التبادل لتعزيز العلاقة بين البلدين.





وتابعت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تركز على تعزيز سُبل الأمان والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط حيث إن ترامب مهتم بمناقشة التدخل الإيراني في المنطقة وكيفية مواجهة ذلك التدخل.



