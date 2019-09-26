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أخبار البلد

الخارجية الأمريكية: لدينا تعاون مشترك مع مصر في جميع المجالات

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:36 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
أكدت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية إيريكا تشوسانو وجود تعاون مشترك مع مصر في مجالات عدة، من بينها الاقتصاد وبرامج تبادل الخبرات والأمن ومكافحة الإرهاب.

وقالت تشاسانو ـ في مقابلة خاصة مع قناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس ـ إن هناك علاقة صداقة تربط بين الشعبين المصري والأمريكي، ويوجد تعاون في كثير من المجالات، وهو ما يعزز العلاقة القائمة بين البلدين.

وحول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك، وصفت المتحدث الأمريكية هذا اللقاء بـ"المثمر والناجح"، مشيرةً إلى أن الرئيسين السيسي وترامب ناقشا عدة موضوعات خلال اللقاء، من بينها القضايا الثنائية والإقليمية، مشددةً على أن الولايات المتحدة تركز في الوقت الراهن على تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط.

وبشأن القضية الفلسطينية، أكدت تشوسانو أهمية حل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، معبّرةً في الوقت ذاته عن أملها في إيجاد حل يرضي الطرفين، من خلال مفاوضات جادة، وذلك لإنهاء هذا الصراع.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكدت المسئولة الأمريكية استمرار واشنطن في العمل على هزيمة تنظيم (داعش) الإرهابي مضيفةً أن الولايات المتحدة تدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وتحقيق المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2256.

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