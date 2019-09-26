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مرأة

بـ حقيبة غريبة.. إنجى وجدان على إنستجرام

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:55 م
صدى البلد
قسم المرأة
نشرت الفنانة إنجى وجدان صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة عصرية.

وظهرت بها بفستان قصير باللون الأبيض وبأكمام طويلة، وحملت حقيبة باللون الأحمر، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الفضى، وارتدت قبعة باللون البيج على رأسها مما زاد من جمال إطلالتها.

واعتمدت فى الميكب على جمال بشرتها، وتركت شعرها منسدلاً بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها، ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بسلسلة بسيطة، وقرط، وأسوارة ليدها.

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