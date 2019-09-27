نجاح في مبادرة محاربة الأمية بقرى ومراكز الغربية واستهداف توعية 23 ألف من كبار السن من الرجال والسيدات والمحافظ يعلن إزالة 12 حالة تعد ومخالفة بناء في المهد خلال 24 ساعة .. صور

- جهود مبذولة للبدء فى استهداف وإنجاح حملات محو الأمية لكبار السن والنهوض بالدولة

- محافظ الغربية : توعية 23 ألف من كبار السن من الرجال والسيدات خلال 12 شهرا

- إزالة 12 حالة تعد على أراضي وأملاك الدولة فى المهد ورفع التعديات خلال 24 ساعة







شهدت قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور والسنطة وسمنود بمحافظة الغربية اليوم استمرار الجهود المبذولة تحت رعاية اللواء هشام السعيد محافظ الغربية لاستكمال مسيرة مبادرة محو أمية أكثر من 23 ألف مواطن ومواطنه من كبار السن من الرجال والسيدات للتوعيتهم كما واصلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية لرفع وإزالة 12 حالة تعدي على أراضي وأملاك الدولة ورفع التعديات خلال 24 ساعة .



من جانبه أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية على تقديم المحافظة كافة سبل الدعم لتكثيف الجهود لرفع معدلات محو الأمية وتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار من خلال التوسع في فتح فصول لمحو الأمية ونشر برامج التوعية بالقرى والنجوع والمراكز وذلك بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالغربية.



وأشار أنه مستهدف محو أمية أكثر من 23 ألف مواطن خلال عام 2019/ 2020 وذلك في 3675 فصل محو أمية على مستوى المحافظة .



كما تمثلت هذه الفصول في ( 464 فصل بإدارة طنطا شرق – 464 بإدارة طنطا غرب – 156بادارة المحلة شرق – 183 بإدارة المحلة غرب - 356 بمركز كفر الزيات – 238 بمركز زفتي – 345 بمركز السنطة – 852 بمركز بسيون – 340 بمركز قطور- 277 بمركز سمنود .



جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة للوصول إلى "غربية خالية من الأمية .



وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية على أهمية توحيد كافة الجهود بين الجهاز التنفيذي وكافة مؤسسات المجتمع والجمعيات الأهلية لمواجهة خطر الأمية والقضاء عليها بإعتبارها أحد أهم القضايا القومية التي تعرقل مسيرة التنمية.



وشدد على الإلتزام بتنفيذ الإزالة في المهد ومصادرة معدات ومواد البناء طبقًا للقانون لردع المخالفين فور الشروع في أعمال التعدي أو البناء المخالف مع الإستمرار في تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة لكافة المخالفات والتعديات لما تمثله من خطورة داهمه على أرواح وممتلكات المواطنين .



وفى هذا الشأن؛ قامت محافظة الغربية بإزالة 12 حالة مخالفة بناء وتعدى على الأرض الزراعية خلال 24 ساعة .



حيث قام مركز طنطا بإزالة 6 حالات تمثلوا في إزالة ( شدة خشبية لدور خامس علوى مخالف وأخرى لدور ثالث مخالف بنطاق قرية كفر الحما - شدة خشبية لدور ثان مخالف بقرية شبشير الحصة – شدة خشبية لدور ثاني مخالفة بعزبة فضل - إزالة شدة خشبية لسقف دور أول علوى بقرية شونى – شدة خشبية بقرية سبرباي ) .



كما قام مركز قطور بإزالة حالة تعدى في المهد على الأرض الزراعية بمساحة 310م2وأزال حي أول طنطا 9 أعمدة في المهد تكملة لدور خدمات بالدور السادس علوي .



أما مركز ومدينة زفتي فقد قام بإزالة مباني مخالفة على الأرض الزراعية بمساحة 1015م2وكذا سقف وأعمدة في المهد لمبنى مخالف ومصادرة الأسمنت والطوب والخلاطة .



بينما أزال مركز ومدينة سمنود حالة تعدى على الأرض الزراعية بنطاق المدينة على مساحة 170م2.



كما أزال مركز ومدينة كفر الزيات في المهد تشوينات ومصادرتها أثناء الإستعداد لحفر بقطعة أرض بشارع الجيش بدون ترخيص .



وفى السياق ذاته؛ أصدر محافظ الغربية توجيهاته المشددة لرؤساء المدن والأحياء كل داخل نطاقه بالمرور والمتابعة الدورية على الأراضي الزراعية والقضاء على أي تعديات جديدة من خلال الإزالة في المهد مع الإستمرار الدائم في تنفيذ قرارات الإزالة مؤكدًا على متابعته الدورية لكافة أعمال الإزالات على مستوى المحافظة.