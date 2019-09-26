الإسكندرية تكرم الفائزين في الكرة وتنس الطاولة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

اختتمت اليوم فعاليات اللقاء الختامي المجمع لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في ألعاب "كرة القدم، تنس الطاولة، والتي أقيمت تحت رعاية محافظة الإسكندرية، ووزارتي "الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي"، بمجمع الدفاع الاجتماعي لرعاية الأطفال، بمشاركة 7 محافظات هي "الإسكندرية، البحيرة، الغربية، دمياط، الجيزة، أسيوط، بني سويف".





وخلال الاحتفالية كرمّ أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، مؤسسة الرعاية الاجتماعية في محافظة دمياط، كأفضل مؤسسة للرعاية الاجتماعية على مستوى المحافظات المشاركة، كرمّ الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في لعبة كرة القدم، حيث حصدت محافظة أسيوط المركز الأول، مقدمًا التهنئة لجميع الفرق المشاركة.





جاء ذلك بحضور حسن يوسف، مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد مظلوم، مدير الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، وإمام فوزي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية.



