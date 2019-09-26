رفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال نوات الشتاء بالإسماعيلية

أعلنت محافظة الاسماعيلية رفع درجة الاستعدادا القصوي في مختلف القطاعات المعنية استعدادا لنوات الشتاء.



وحرص المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الاسماعيلية علي ان تناقش جلسة اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها بحضور جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم ووكلاء الوزارات لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة، الاستعدادات.



وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة الخطة التنفيذية والاستعدادات اللازمة لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة تجمعات مياه السيول والأمطار.



وأكد نائب المحافظ على أنه تقرر تنفيذ واعداد بيان عملى وسيناريو خاص للتعامل مع أى أزمة طارئة خلال فصل الشتاء وبمشاركة كافة الجهات المعنية .



وبدا رؤساء المراكز والمدن بمحافظة الاسماعيلية بتنفيذ الخطة السنوية، لتسليك وتطهير بالوعات الأمطار.

وتم توزيع المعدات وسيارات شفط مياه الأمطار، على المدن والقرى لمواجهة الحالات الطارئة.



من جانبه أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناه تواصل الأعمال المكثفة فى إطار الإستعدادات لموسم الشتاء فى القطاعات الثلاثة الإسماعيليه والسويس وبورسعيد.



حيث تواصلت أعمال التطهير بشبكة فاطمه الزهراء بحى الضواحى بقطاع بورسعيد وتوضح الصور والفيديو جانبا من الأعمال التى يتم تنفيذه وكم الرواسب الجارى إستخراجها من الشبكه بإستخدام النافورى والجهود المبذولة من رجال الشبكات بمتابعه م أيمن خيرى رئيس قطاع بورسعيد نظرا لكثافة الرواسب الموجوده بالشبكه.



فيما أشار عادل عبد المنعم المتحدث الرسمى لمياه القناه أن تلك الأعمال تتوازى مع ماتم تنفيذه بالإسماعيليه من تطهير وملس لشبكات حى ثان شاملة سوق الجمعه والمستشفى الأميرى والمنصوره وتركيب الأغطيه المسروقه والتالفه بقطاع السويس كذلك المتابعه المستمره لكافة المحطات بالقطاعات والمناطق ضمن خطة أعمال التطهير وإستعدادات الشتاء سواء بالمعدات أو الأفراد بمنظومة متكاملة من الخط الساخن 125 وقيام كافة القطاعات بالأدوار المنوطة بها على الوجه الأكمل فى أعمال الصيانة والإحلال والتجديد