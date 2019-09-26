خامنئي يعلن يأسه من مساعدة أوروبا في مواجهة العقوبات الأمريكية

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم الخميس إنه من غير المرجح أن تساعد الدول الأوروبية إيران في مواجهة العقوبات الأمريكية ويجب على طهران "أن تتخلى تماما عن أي أمل" في هذا الصدد.



وحاولت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، وضع آلية تجارية لمقايضة المواد الغذائية والإنسانية مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق العام الماضي وإعادتها فرض العقوبات. لكن الآلية لم تعمل بعد.



وقالت إيران مرارا إنها ستكثف أنشطتها النووية ما لم تبذل الدول الأوروبية المزيد لحماية اقتصادها من أثر العقوبات الأمريكية.



وأضاف خامنئي وفقا لموقعه الإلكتروني الرسمي "رغم وعودهم، التزم الأوروبيون عمليا بعقوبات أمريكا ولم يتخذوا أي إجراء ومن غير المرجح أن يفعلوا شيئا للجمهورية الإسلامية في المستقبل".



"لذا على المرء أن يتخلى تماما عن أي أمل" في الأوروبيين.



وأضاف "لا ينبغي الوثوق بأي شكل من الأشكال بالدول التي رفعت راية العداء للنظام الإسلامي وعلى رأسها أمريكا وبعض الدول الأوروبية فهذه الدول أعلنت صراحة عدائها للشعب الإيراني".



وقال خامنئي خلال لقائه مع رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة "طريق التعامل والتفاوض ليس مغلقا مع أي بلد ماعدا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني (إسرائيل)".