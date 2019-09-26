نشاط مكثف لنادي روتاري ضمن تنفيذ خطة المشاركة المجتمعية

تنفيذا لخطة المشاركة المجتمعية بشأن المشروعات التنموية التي اقرتها الجمعية العمومية لنادي روتاري كايرو ويست بعد موافقة أعضاء النادي عليها.قام روتاري كايرو وست بعدة أنشطة خدمية على مدى اليومين السابقين.





وبدأ نادي روتاري كايرو ويست حملة التوعية عن أهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الحفاظ عليها من خلال عقد ندوات لرفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه وتوفير عدد من اجهزة ترشيد استخدام المياه وقد بدء نادي روتاري كايرو ويست خطته بتنظيم ندوة لعمال مصنع العزيزية كائن في حي الاسمرات لزيادة الوعي بذلك ضمن مجموعة الحملات التي تستهدف التوعية بأهمية الحفاظ علي المياه وترشيد الاستهلاك، كما سيتم خلال الفترة المقبلة توفير عدد من أجهزة ترشيد استخدام المياه لعدد من الجهات.



