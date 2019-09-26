ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نشاط مكثف لنادي روتاري ضمن تنفيذ خطة المشاركة المجتمعية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:55 م
أعضاء روتاري
أعضاء روتاري
عبد الرحمن سرحان
تنفيذا لخطة المشاركة المجتمعية بشأن المشروعات التنموية التي اقرتها الجمعية العمومية لنادي روتاري كايرو ويست بعد موافقة أعضاء النادي عليها.قام روتاري كايرو وست بعدة أنشطة خدمية على مدى اليومين السابقين. 

وبدأ نادي روتاري كايرو ويست حملة التوعية عن أهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الحفاظ عليها من خلال عقد ندوات لرفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه وتوفير عدد من اجهزة ترشيد استخدام المياه وقد بدء نادي روتاري كايرو ويست خطته بتنظيم ندوة لعمال مصنع العزيزية كائن في حي الاسمرات لزيادة الوعي بذلك ضمن مجموعة الحملات التي تستهدف التوعية بأهمية الحفاظ علي المياه وترشيد الاستهلاك، كما سيتم خلال الفترة المقبلة توفير عدد من أجهزة ترشيد استخدام المياه لعدد من الجهات.

وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد قام نادي روتاري كايرو ويست بزيارة مدرسة الجهاد بحي الليمون بمنطقة المطرية والتعرف على سبل دعم الطلاب والمدرسة في متطلباتهما لضمان تيسيير العام الدراسي، وعلى هامش الزيارة قام أعضاء نادي روتاري كايرو ويست بتوزيع عدد من الشنط المدرسية على الطلاب.

ترشيحاتنا

صعبت علي نفسي.. محمد التاجي: لم أعلن قرابتي للفنان عبد الوارث عسر لهذا السبب.. فيديو

بإطلالة جريئة.. فنانة تونسية تُشعل الـ red carpet بمهرجان الجونة

الرئيس السيسي يصدر عدة قرارات جديدة

مفاجأة مدوية .. عمرو الجنايني يعلن اسم المتسبب فى أزمة تصويت مصر لـ محمد صلاح

إعفاء كامل لأبناء الشهداء وشمال سيناء من المصروفات الدراسية بجامعة القاهرة

عاجل.. وقف عمل سفارات إسرائيل بالخارج وإغلاق جميع المعابر

قطعت رأس عشيقها بعد ممارسة الرذيلة معه.. سومة: قتلته بعد ما فضحنى وأجلت تنفيذ الجريمة شهور علشان بحبه

اخبار الرياضة.. رد عنيف من رمضان صبحي.. ثغرة في عقد نجم الزمالك.. طفلة الأهلي تصفع شابة الزمالك

#محمد_علي_خان_وطنه يتصدر تويتر.. ومغردون: قابض فلوس وعايز يورط مصر

بشرى سارة للمواطنين بشأن زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين

مفاجأة مدوية .. عمرو الجنايني يعلن اسم المتسبب فى أزمة تصويت مصر لـ محمد صلاح

عاجل.. وقف عمل سفارات إسرائيل بالخارج وإغلاق جميع المعابر

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى

لا مكان لهذا اللاعب.. أول تصريح لـ محمد بركات بعد توليه مدير الكرة بمنتخب مصر

المحارب تريزيجيه.. أستون فيلا يوجه رسالة مثيرة لـ نجم المنتخب المصري

بالأسماء.. المتورطون في أزمة تصويت مصر لـ محمد صلاح في The Best

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر: تغيرات جوية عنيفة خلال الأيام المقبلة

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة لـ ليلى علوي بعد إطلالاتها المثيرة وتصدرها تريند جوجل

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى