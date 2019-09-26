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فن

تعالى شوف لـ بلقيس تحصد 6.5 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:52 م
بلقيس
بلقيس
قسم الفن
حصدت أغنية "تعالى شوف" للفنانة بلقيس 6.5 مليون مشاهدة على القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب" يعد طرحها بأسبوع واحد فقط.

والأغنية من كلمات الشاعر سمير المجاري، وألحان مروان أصيل، وتوزيع رشيد محمد علي، وإخراج عبدالرفيع عبديوي، وتحت إشراف ومتابعة عصام حميش.

الجدير بالذكر أن الموزع المغربي رشيد محمد علي من أبرز الأسماء الفنية بالمغرب والوطن العربي، حيث حققت أغانيه التي اشتغل فيها مع فنانين مغاربة ملايين المشاهدات، وحققت نجاحا منقطع النظير، وتعاون مع أهم الأسماء كالفنانة أسماء المنور، حاتم عمور، سلمى رشيد، زينة الداودية، عبير براني، والتوأم صفاء وهناء والفنان الجزائري موك صايب.

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