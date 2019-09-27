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برلمان

برلماني يكشف حالة واحدة شرعية تخرج بها الآثار من مصر

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:00 ص
التابوت الذهبي للكاهن
التابوت الذهبي للكاهن المصري نجم عنخ
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أسامة علي
قال النائب حسين خاطر عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن الآثار هى تاريخ الدول، والتاريخ لا يباع ولا يشترى لأنه لا يقدر بثمن، لافتا إلى أنه خلال أحداث 2011 وما قبله خرجت الكثير من قطع الآثار المصرية بطرق غير شرعية.

وتابع خاطر خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه كافة الجهات المعنية بحماية تاريخ مصر "الآثار" بملاحقة تجارها فى الداخل وبذل أقصى الجهود الممكنة لاسترجاع ما تم تهريبها للخارج، وبالفعل تمكنت مصر من استرجاع العديد من القطع الأثرية النادرة.

وأكد عضو لجنة السياحة على المفاوضات التى تقوم بها الجهات المعنية باسترجاع الاثار من الخارج، مشيرا إلى أنها تتطلب العديد من الإجراءات التى تأخذ وقت طويل.

وأشار حسين خاطر، إلى أن هناك حالة وحيدة شرعية تخرج بها الآثار وهي خروجها مؤمنة لتجوب العالم فى إطار الترويج للسياحة ومن ثم ترجع مرة أخرى.

ونجحت مصر في استرداد القطعة الأثرية المصرية "التابوت الذهبي للكاهن المصري نجم عنخ" والتي كانت معروضة بمتحف المتروبوليتان في نيويورك، وذلك في إطار الجهود الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة.
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