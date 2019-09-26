جولة لـ أوركسترا النور والأمل للفتيات الكفيفات في صربيا

اختتمت أمس الأربعاء أوركسترا النور والأمل للفتيات الكفيفات جولة في صربيا في الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر 2019 نظمتها سفارة جمهورية مصر العربية في بلجراد، حيث شملت الجولة أربعة عروض موسيقية في مدن "بلجراد"، و"نوفى ساد"، و"كراجيوفاتس"، و"أوجيتسا".



وصرح السفير "عمرو الجويلى"، سفير مصر لدى صربيا، خلال حفل استقبال نظمته السفارة المصرية تكريمًا للأوركسترا برئاسة "أمال فكرى"، وقيادة المايسترو دكتور "محمد سعد باشا"، أن الجولة التي شملت العاصمة وثلاث من أكبر المدن في شمال ووسط وغرب صربيا تحقق تواجدًا للثقافة المصرية في أوسع قطاع ممكن من المجتمع الصربي.



وقامت السفارة المصرية بعقد اجتماعات متتالية مع ممثلي البلديات، على هامش تقديم الأوركسترا لعروضه المميزة، لبحث تعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي.



وثمن "الجويلى" حرص وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية الصربي "زوران جورجوفيتش" على لقاء أعضاء الأوركسترا لتحيتهم، حيث نقل لهم إعجاب الجمهور الصربي بالأداء الراقي والمواهب المتميزة التي تعكس قوة الإرادة والتصميم، مشيدًا بالعلاقات المتميزة بين مصر وصربيا على المستوى الحكومي والشعبي. وأضاف سفير مصر في بلجراد أن العرض في العاصمة تم في مؤسسة "كولاراتس،" وهي أعرق قاعة موسيقية في صربيا، برعاية من عُمدة "بلجراد"، وبحضور عدد كبير من سفراء السلك الدبلوماسي المعتمدين وكبار الشخصيات الثقافية، مما حقق تواصلًا مع نخبة من كبار المسئولين عن الأنشطة الموسيقية المحلية الذين تقدموا بأفكار ملموسة للتعاون في هذا المجال.



هذا، وكان أوركسترا النور والأمل قد تم تضمينه، بناء على ترشيح من سفارة مصر في بلجراد، في معرض "الأشخاص ذوو القدرات الخاصة الذين غيروا العالم" الذي افتتحه "مايا جويكوفيتش"، رئيسة الجمعية الوطنية الصربية (البرلمان) شهر يوليو 2019 في مدينة "نوفي ساد"، شمال صربيا.