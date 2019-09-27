أسوان تواصل تحقيق الأرقام القياسية.. تحصل على جائزة اليونسكو التعليمية لعام 2019 .. وتسليمها لمحافظ الإقليم فى مؤتمر عالمى بكولومبيا الأسبوع المقبل

= أسوان تواصل تحقيق الأرقام القياسية وتحصل على جائزة اليونسكو التعليمية لعام 2019

= تسليم الجائزة فى مؤتمر عالمى الأسبوع القادم بدولة كولومبيا

= عاصمة الشباب الإفريقى تحصد جوائز عديدة خلال مشاركتها فى المسابقات المحلية والدولية



محافظة أسوان مهد الحضارة والتاريخ والتى دائمًا تحقيق أرقام قياسية عالمية تضاف لسجلاتها المشرفة فى الحصول على جوائز دولية وعالمية فى مختلف المجالات والمسابقات التى تشارك فيها بالمحافل الدولية .



حصدت أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء من قبل جوائز عالمية من بينها مدينة السلام ، ومدينة المدن الإبداعية، إلى جانب كونها أفضل مدينة فى التجميل والتخضير ، وفى يوليو الماضى إختيار مدينة أسوان ضمن أفضل 10 مدن للتعلم لعام 2019 .



ويرصد " صدى البلد " كواليس حصول أسوان على هذه الجائزة ، وتسليمها فى مؤتمر عالمى بدولة كولومبيا .



ومن المقرر أن يشارك اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان فى المؤتمر السنوى الدولى لشبكة مدن التعلم (GNLC) والذى ينظمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (UIL) التابع لمنظمة اليونسكو الدولية بمدينة ميدلين بدولة كولومبيا في الفترة من 30 سبتمبر الجارى وحتى 3 أكتوبر القادم، ليتسلم الجائزة العالمية وذلك بحضور أعضاء شبكة مدن التعلم و الممثلين لـ 159 دولة على مستوى العالم ، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات .



قال اللواء أحمد إبراهيم ان فوز مدينة أسوان بهذه الجائزة العالمية يؤكد على حجم الجهود التنفيذية المبذولة لدعم فرص التعلم مدى الحياه من أجل تحقيق أهداف التنمية الحضرية الشاملة والمستدامة والتى تساهم فى رفع وتحسين الظروف الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية وتوفير حياة كريمة لأفراد وفئات المجتمع الأسوانى .



وأشار أحمد إبراهيم إلى أن الفوز بهذه الجائزة يعكس أيضًا المكانة الدولية للمحافظة العريقة سياحيًا وإقتصاديًا وعلميًا وثقافيًا وتراثيًا مما يجعلها مركزًا لتلاقى الثقافات والفنون ، وهو الذى توج بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن أسوان عاصمة الشباب الأفريقي ومقرًا لانعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية المُستدامة في منتصف ديسمبر المقبل .



ومن جانبها أوضحت ميرفت السمان منسق عام مسابقة المدن التعليمية لليونسكو بأن مدينة أسوان المصرية جاءت ضمن 10 مدن فازت بالجائزة وهم تشنغدو بالصين وهيراكليون باليونان، بجانب إيبادان بنيجيريا وميدلين بكولومبيا وميليتوبول بأوكرانيا ، وبالإضافة إلى بيتالينغ جايا بماليزيا وسانتياغو بالمكسيك ، وأيضًا سيودايمون - غو بجمهورية كوريا وسوندربورغ بالدانمرك وذلك وفقًا لهيئة تحكيم جائزة المدينة التعليمية .



وأكدت ميرفت السمان أن هذه المدن أظهرت تقدمًا مثاليًا وإلتزامًا لتعزيز التعليم والتعلم من خلال سياسات وبرامج مبتكرة وذات أهداف محددة توفر فرصًا مثمرة لمجتمعاتهم للاستفادة من التعلم مدى الحياة .



وأضافت أنه من أهم عوامل فوز مدينة أسوان المصرية هو تطوير إستراتيجية الجمع والتنوع بين المشاريع ، بما في ذلك برامج صيانة الحدائق والمحافظة على المياه في المدارس ، بجانب توفير فرص تدريبية متنوعة للمشاريع لجميع فئات المجتمع .



أُنشئت جائزة اليونسكو التعليمية للمدينة كجزء من الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو في عام 2015 ، وهي جائزة دولية واعتراف بالتقدم النموذجي الذي أحرزته المدن في تعزيز التعليم الجامع والتعلم مدى الحياة في المجتمعات المحلية.



كما يهدف هذا التقدم إلى أيضًا إلى مشاركة الممارسات الجيدة بشكل علني والتي يمكن أن تستخدمها المدن في جميع أنحاء العالم لتطويرها بشكل مستدام من خلال بناء مدن التعلم ، فيما أن شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم GNLCالتابعة لليونسكو هي شبكة دولية موجهة نحو سياسة توفر الإلهام والمعرفة وأفضل الممارسات وتدعم الشبكة تحقيق 4 أهداف للتنمية المستدامة هى ضمان التعليم الجيد الشامل والمنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

