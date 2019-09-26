لعشاق السي فود.. طريقة تحضير الكشك بالجمبري مع الشيف توتا مراد.. فيديو

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الخميس، طريقة عمل الكشك بالجمبري.



وتضمّنت مقادير عمل الكشك بالجمبريما يلي:



ربع كيلو جمبرى

عصير طماطم

ثوم مفروم

بصل مفروم

ملح وفلفل

كزبرة ناشفة

كول لبن

دقيق

زيت

بصل محمر





ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل الكشك بالجمبري، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..

