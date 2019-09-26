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رياضة

الأهلي يؤدي مرانه على ملعب التتش قبل مواجهة كانو سبورت

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:05 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادته اليوم الخميس لمواجهة كانو سبورت في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

ووفقا لأجندة الجهاز الفني بالنادي الأهلي يتجمع اللاعبون في الرابعه مساء فى ملعب مختار التتش ، فيما ينطلق المران الساعة الخامسة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.

وكان النادي الأهلي قد تلقي خطابا رسميا يؤكد إقامة مباراة كانو سبورت على استاد الجيش ببرج العرب يوم السبت المقبل.

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