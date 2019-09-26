ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

كيف أربكت أرامكو حسابات الدول العظمى ؟

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:21 م
أرامكو أثناء الإصلاحات
أرامكو أثناء الإصلاحات عقب الهجوم الأخير
مـــيــــــــــــس رضـــــــــــــا
تتجه اليابان ممثلة فى القطاعين العام والخاص في اليابان نحو استثمارات تبلغ 10 مليارات دولار لتشجيع استخدام الغاز الطبيعي المسال، وذلك بسبب مخاوف حيال استقرار إمدادات النفط من الشرق الأوسط. حسبما ذكرت صحيفة "نكي" اليابانية.

وتهدف الحكومة اليابانية إلى خفض اعتمادها على النفط من الشرق الأوسط بعد هجمات بطائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين، في 14 سبتمبر الجاري، إذ يشكل النفط القادم من المنطقة نحو 90% من وارداتها من الخام.

وسيأتي مبلغ 10 مليارات من تمويل من القطاعين العام والخاص واستثمارات من كيانات مثل "بنك اليابان للتعاون الدولي" وشركة "اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن"، التي تدعمها الحكومة اليابانية، وكذلك من شركات تجارة خاصة ومؤسسات مالية وفقا لصحيفة "نكي".

وذكرت الصحيفة، أنه مع تمويل قدرة عشرة مليارات دولار، تخطط اليابان لتمويل مشاريع مثل محطات معالجة ومرافئ استقبال ومحطات لتوليد الكهرباء.

فيما تمثل الخطوة اليابانية إرباكا لدولة عظمى تأتى فى مقدمة قائمة الدول الأكثر استهلاكًا للنفط بعد أمريكا والصين بحسب خبراء اقتصاديون.

وأظهر بيان صدر مؤخرا من وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أن طوكيو استوردت 21.564 مليون برميل من النفط الخام في أبريل الماضي من دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستوردت اليابان من السعودية 32.163 مليون برميل بنسبة 35.3% من الإجمالي، وحلت الكويت في المرتبة الثالثة بقيمة 9.889 مليون برميل وبنسبة 10.9%.

إزاء ذلك، قال الدكتور محمد شمس المستشار بوزارة الصناعة السعودية وشركة أرامكو للنفط، إن الهجوم الإرهابي على عملاق النفط السعودى دفع بمخاوف للدول المستوردة للنفط من الخليج كونها تعد أكثر الدول استهلاكا للنفط.

وأوضح "شمس"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدول التى يورد إليها النفط سواء أسيا أو أمريكا ستظل الإمدادات متواصلة دون انقطاع لها خصوصا وأن مؤشرات الإنتاج لأرامكو تتزايد، من المتوقع أن ترتفع لـ 12 مليون برميل نفط يوميا فى نوفمبر المقبل.

وأكد "شمس"، أن البعض كان يتوقع أن الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو النفطية سيهز من صورتها وثقة المستثمرين بها وإمكانياتها حول العالم لكن أرامكو تعاملت مع الحدث باحترافية وسرعة فاقت توقعات الجميع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حريق أرامكو .. عملاق النفط السعودى هدف الإرهابيين الحوثيين .. القصة كاملة

حريق ارامكو.. كيف أضر بـ خامس أكبر مستورد للنفط في العالم

حريق أرامكو..السعودية تغلق خط أنابيب مع البحرين

ما مصير أكبر 5 دول مستوردة للنفط بعد أزمة أرامكو؟

بعد هجمات أرامكو.. شركات تكرير يابانية تقيم إمدادات النفط السعودية

اليابان تستثمر 10 مليارات دولار في الغاز المسال لخفض الاعتماد على نفط الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

لست عدو النجوم.. حسام البدري يكشف حقيقة رفض انضمام عماد متعب للجهاز الفني لمنتخب مصر

مفاجأة مدوية .. عمرو الجنايني يعلن اسم المتسبب فى أزمة تصويت مصر لـ محمد صلاح

اخبار الرياضة.. رد عنيف من رمضان صبحي.. ثغرة في عقد نجم الزمالك.. طفلة الأهلي تصفع شابة الزمالك

بإطلالة جريئة.. فنانة تونسية تُشعل الـ red carpet بمهرجان الجونة

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

تذليل العقبات .. ماذا قال حسام البدرى عن أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر

قطعت رأس عشيقها بعد ممارسة الرذيلة معه.. سومة: قتلته بعد ما فضحنى وأجلت تنفيذ الجريمة شهور علشان بحبه

#محمد_علي_خان_وطنه يتصدر تويتر.. ومغردون: قابض فلوس وعايز يورط مصر

اخبار الرياضة.. رد عنيف من رمضان صبحي.. ثغرة في عقد نجم الزمالك.. طفلة الأهلي تصفع شابة الزمالك

بشرى سارة للمواطنين بشأن زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين

مفاجأة مدوية .. عمرو الجنايني يعلن اسم المتسبب فى أزمة تصويت مصر لـ محمد صلاح

عاجل.. وقف عمل سفارات إسرائيل بالخارج وإغلاق جميع المعابر

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى

لا مكان لهذا اللاعب.. أول تصريح لـ محمد بركات بعد توليه مدير الكرة بمنتخب مصر

المحارب تريزيجيه.. أستون فيلا يوجه رسالة مثيرة لـ نجم المنتخب المصري

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر: تغيرات جوية عنيفة خلال الأيام المقبلة

بالأسماء.. المتورطون في أزمة تصويت مصر لـ محمد صلاح في The Best

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة لـ ليلى علوي بعد إطلالاتها المثيرة وتصدرها تريند جوجل

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى