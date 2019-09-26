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رياضة

الأهلي يتوجه إلى الإسكندرية غدا لمواجهة كانو سبورت

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:25 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإسكندرية غدًا الجمعة؛ للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت التي تقام مساء السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب التي أقيمت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، وهو ما يسهل مهمته في مباراة الإياب، وحسم الصعود إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الأهلي استعداده لمواجهة كانو سبورت، أمس الأربعاء حيث خاض الفريق مرانه على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز على سموحة في الدوري العام.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وخططية قوية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر .

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