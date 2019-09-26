ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هشام ابراهيم: الدولة مصرة على إنجاز المشروعات فى مواعيدها

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:24 م
مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
شيرين عادل
قال الدكتور هشام ابراهيم ، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن جولات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى المحافظات تؤكد إصرار الدولة على إنجاز المشروعات فى التوقيتات المحددة ، لافتأ إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يستغرق وقته الأكبر بجولات المحافظات لمتابعة آخر المشروعات .

وأكد هشام ابراهيم ، خلال استضافته على برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، إن رئيس الوزراء لا يدخر جهدا في تلبية نداء المواطنين والخاصة بالخدمات الحكومية والمشاريع العمرانية والخدمية .

وطالب هشام ابراهيم ، مواكبة الوزراء ومتابعتهم أيضا بالجهود مثلما نشاهد جهود رئيس الوزراء الخاصة بجولاته الميدانية فى محافظات مصر لمتابعة أحوال المواطنين وتنفيذ المشاريع بكافة فروعها.

يذكر ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقد أمس الأربعاء، إجتماعًا لمتابعة الجهود المبذولة من قبل وزارة النقل في عدد من المشروعات علي مستوي الجمهورية، حضره وزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير النقل، وعدد من مسئولي وزارة النقل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل زيارة رئيس الوزراء.. تعرف على مراحل أعمال تنفيذ محور سمالوط

ترشيحاتنا

#محمد_علي_خان_وطنه يتصدر تويتر.. ومغردون: قابض فلوس وعايز يورط مصر

الكاف يتغنى بـ فايلر .. ويكشف رد أجايي على شائعات رحيله عن الأهلي

منستغناش عنها.. طريقة عمل التومية في المنزل

تعنت إثيوبى.. بيان جديد من الخارجية يكشف تطورات مفاوضات سد النهضة

حسام البدري يحسم موقف ضم كهربا لـ صفوف منتخب مصر

قبل المؤتمر الصحفي.. أول طلب من حسام البدري لاتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى علوى بإطلالة شبابية.. والجمهور: القمر الصغير

بعد خسارة وزنها.. آيتن عامر تخطف الأنظار بفستان يبرز رشاقتها

بدون مكيك أب.. نانسى عجرم بإطلالة رياضية مع زوجها