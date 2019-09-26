هشام ابراهيم: الدولة مصرة على إنجاز المشروعات فى مواعيدها

قال الدكتور هشام ابراهيم ، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن جولات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى المحافظات تؤكد إصرار الدولة على إنجاز المشروعات فى التوقيتات المحددة ، لافتأ إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يستغرق وقته الأكبر بجولات المحافظات لمتابعة آخر المشروعات .



وأكد هشام ابراهيم ، خلال استضافته على برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، إن رئيس الوزراء لا يدخر جهدا في تلبية نداء المواطنين والخاصة بالخدمات الحكومية والمشاريع العمرانية والخدمية .



وطالب هشام ابراهيم ، مواكبة الوزراء ومتابعتهم أيضا بالجهود مثلما نشاهد جهود رئيس الوزراء الخاصة بجولاته الميدانية فى محافظات مصر لمتابعة أحوال المواطنين وتنفيذ المشاريع بكافة فروعها.



يذكر ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقد أمس الأربعاء، إجتماعًا لمتابعة الجهود المبذولة من قبل وزارة النقل في عدد من المشروعات علي مستوي الجمهورية، حضره وزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير النقل، وعدد من مسئولي وزارة النقل.