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رياضة

مدرب الأهلي يطمئن على مروان محسن

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:22 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على الحديث مع خالد محمود طبيب الفريق، للاطمئنان على حالة مروان محسن، بعد خضوعه لعملية جراحية في الوجه؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة مباراة سموحة الأخيرة في بطولة الدوري العام.

وحرص فايلر، على الإحاطة بمستجدات حالة مروان محسن والاطمئنان عليه من خلال حديثه مع طبيب الفريق .

وكان مروان محسن، قد تعرض لإصابة خلال كرة مشتركة مع لاعب سموحة في الشوط الأول وخرج من ملعب برج العرب وتوجه إلى القاهرة مباشرة لإجراء الفحوصات الطبية على عظم الوجه.

ووفقا للتشخيص المبدئي يغيب مروان محسن، فترة تصل إلى خمسة أسابيع بعد اجراء عملية جراحية أمس، ومن المقرر أن يخضع لبرنامج تأهيلي بعد ذلك قبل العودة للتدريبات.

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