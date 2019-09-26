مدحت طه: نستعد بقوة لبطولة منطقة القاهرة

يستعد فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٠ بقوة للمشاركة في بطولة منطقة القاهرة، وأكد مدحت طه إسماعيل المدير الفني للفريق أن اللاعبين يتدربون بشكل جدي للحفاظ على لقب البطولة.



وقال مدحت طه إن لاعبيه ظهروا بشكل مميز خلال المباريات الودية التي لعبها الفريق، مشيرا إلى أنه يعمل على تجهيز جميع اللاعبين والوصول بهم إلى أعلى مستوى من الجاهزية، لتقديم أفضل أداء ممكن خلال مباريات بطولة منطقة القاهرة.



وأكد مدحت طه أن مشاركة اللاعب بصفة أساسية في المباريات تأتي وفقًا لاجتهاده وتألقه في التدريبات، مشددًا على أن جميع اللاعبين لديهم فرصة المشاركة.



واعرب المدير الفني لـ«أهلي ٢٠٠٠» عن أمله في تقديم الفريق أداء قوي في جميع مباريات البطولة، وأن ينجح في الفوز باللقب كما حدث الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن بطولة منطقة القاهرة تضم فرقا قوية.

يذكر أن فريق ٢٠٠٠ بالأهلي يخوض مباراة ودية اليوم أمام منتخب عمان مواليد ٢٠٠١، على هامش خوض الأخير معسكر مغلق بالقاهرة.