بالمواعيد.. مباريات فريق الكرة بنادى البنك الأهلى فى القسم الثانى

أعلنت لجنة مسابقات القسم الثانى بالاتحاد المصرى لكرة القدم عن موعد انطلاق بطولة دورى القسم الثانى فى العشرون من أكتوبر لهذا العام



حيث يفتتح فريق البنك الأهلي مبارياته الأحد 20/10/2019 أمام نادى الاعلاميين بملعب الإعلاميين بالسادس من أكتوبر فى مباراة قمة مبكرة



وستلعب جميع مباريات هذه المجموعة فى الثالثة عصرا فى الأسبوع الأول والثانى ومع انطلاق الأسبوع الثالث ستلعب جميع المباريات فى الثانية والنصف عصرا.



وقد اختار فريق الفيوم الملعب الفرعى بمنتجع الاسيوطى ليكون ملعبه لحين الانتهاء من تطوير ستاد المحافظة



يحتضن ستاد بنى سويف جميع مباريات فريقى بنى سويف وتليفونات بنى سويف لذلك سيكون يوم الاثنين 4/11/2019 هو موعد مباراة التليفونات والالومنيوم نظرا لإقامة مباراة بنى سويف والمنيا الأحد على نفس الاستاد