تعاون إعلامي مصري كويتي لمواجهة الشائعات وحروب مواقع التواصل الاجتماعي

استقبل الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام، الوفد الإعلامي الكويتي برئاسة منيرة الهويدي وكيل وزارة الاعلام الكويتية والذي يزور مصر حاليا.



وبحث الجانبان سبل التعاون الإعلامي بين البلدين وتبادلا وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك وكيفية التعاون لمواجهة حروب مواقع التواصل الاجتماعي وحملة الأكاذيب والشائعات التي يتعرض لها العالم العربي، وتطرق اللقاء أيضا إلي ما يواجهه الاعلام من تحديات في ظل تزايد تأثير الحروب السيبرانية والجيل الخامس علي الاعلام، وسبل المواجهة.



وأعرب رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام خلال اللقاء عن بالغ تقديره لأمير الكويت، ووزير الاعلام الكويتي، وأطلع الوفد علي مجمل الجهود التي قام بها المجلس الأعلي وكيفية تعاطيه مع مستحدثات قضايا الملكية الفكرية والأمور المتعلقة بالتكنولوجيا.



وأشار مكرم إلي أن المجلس يعمل باستقلالية تامة ونجح إلي حد كبير في تنظيم وضبط المشهد الإعلامي بشكل مهني وليس سياسيا من خلال الحرص علي المهنية ووضع معايير وأكواد للتغطية المهنية، والتعامل مع التجاوزات من جانب مهني بحت يحال فيه المخالف إلي نقابته المهنية.



ومن جانبها قالت وكيل وزارة الإعلام الكويتية منيرة الهويدى، إن التعاون الإعلامى بين مختلف مؤسسات الإعلام المصرية والكويتية، يُعد أحد أهم روافد العلاقات التاريخية بين البلدين وله دور كبير في مد جسور المحبة والود بين الشعبين الشقيقين.



وأضافت أن وزارة الإعلام الكويتية تنظر إلى المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام في مصر بعين التقدير والاعتبار، نظرًا لتميز تجربته واستقلاليته وتأثيره الكبير والواضح علي الصعيدين الداخلي والعربي.