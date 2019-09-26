سلطنة عمان تجري مشاورات مكثفة في نيويورك حول أمن الخليج ومضيق هرمز.. الهدف منع صراعات المنطقة.. وتنسيق مستمر بين الدول الخليجية

أجرت دول مجلس التعاون الخليجي، جولات مشاورات جديدة موسعة مع أمريكا والصين والهند وباكستان، تم عقدها في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك خلال أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وعقدت جلسة مباحثات بين وفود دول المجلس برئاسة يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسئول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، وبين الصين وتولي وانغ يي وزير الخارجية رئاسة وفدها.



وتم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون المشترك بين المجلس والصين في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجانبين، والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



كما استعرض الجانبان آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



التعاون الاستراتيجى



وأكد يوسف بن علوي على أهمية استمرار التعاون الاستراتيجي بين الصين ودول المنطقة، منوها عن دوره في تقديم الدعم سواء على المستوى الاقتصادي والسياسي ، ضمانا لتحقيق الأمن والاستقرار خاصة فيما يتعلق بالأمن البحري، حيث ذكر أن سلطنة عمان تحرص على أمن مضيق هرمز وتؤكد أن هذا المضيق مفتوح للتجارة العالمية في كل الظروف وأن السلطنة تحرص ألا تجعل هذه المنطقة عرضه للصراعات لذا وجب الالتزام بالقانون البحري للملاحة الدولية.



وثمن بن علوي مستوي العلاقات التي تربط بين الصين ودول مجلس التعاون علي ضوء المباحثات واللقاءات المتبادلة بين الجانبين والتي أثمرت خلال السنوات الماضية مزيدا من التفاهم من خلال تعزيز الدعم والثقة في كافة المجالات المتعلقة بالاستثمار في الجانب الاقتصادي والتعليمي والتكنولوجي.



وأشاد بالنتائج الإيجابية للتعاون المشترك من خلال تنفيذ توصيات مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي بين الجانبين والتي أدت إلى ازدهار العلاقات سواء على الصعيد الثنائي بين الصين ودول المجلس أو بالتعاون المشترك .



وقد حضر الاجتماع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت، والدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الامارات العربية ، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، بالإضافة الى ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون.



علاقات خاصة



وعلي صعيد آخر شارك يوسف بن علوي، في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،والاردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية، والذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وحضر الاجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، والذي أكد أهمية العلاقات الخاصة والمتميزة التي تجمع الولايات المتحدة بدول مجلس التعاون والأردن والعراق.



وأوضح الرئيس ترامب أن واشنطن حريصة على استقرار المنطقة وهي لن تألوا جهدا في الدفع قدما بما يحافظ على الأمن وحرية الملاحة في منطقة الخليج.



وكان‏ يوسف بن علوي قد ترأس جلسة مباحثات بين دول مجلس التعاون والهند على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، حيث تم مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين مجلس التعاون و الهند في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة.



وقد شارك في أعمال الجلسة وزراء خارجية دول المجلس، وسوبرامانيام جيشانكار وزير خارجية الهند، وتلا ذلك عقد جلسة مباحثات أخرى بين دول المجلس برئاسة يوسف بن علوي، وبين مخدوم شاه قريشي وزير خارجية ‎ باكستان.



مشاورات خليجية



كما ترأست سلطنة عمان اجتماعا مهما لتفعيل التنسيق والمشاورات الخليجية وتم عقده في مدينة نيويورك في مستهل أعمال الجمعية العامة.



وترأس يوسف بن علوي، الاجتماع التشاوري للمجلس الذي استضافه مقر الوفد الدائم للسلطنة لدى الأمم المتحدة، وتم خلاله بحث التنسيق المشترك بين الدول الأعضاء تمهيدا للاجتماعات الوزارية التي ستعقد مع وزراء خارجية دول العالم وقيادات التكتلات الدولية خلال فترة اجتماعات الجمعية العامة.



وحضر الاجتماع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت، والدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الامارات العربية ، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، بالإضافة الى ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون.