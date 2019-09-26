أردوغان على حافة الهاوية.. الجميع يقفز من مركبه الغارقة..عداؤه لمصر غير مسبوق وكلامه مفبرك .. سياساته القمعية لوثت تاريخه..اقتصاد تركيا يواصل الانهيار.. ورفاقه يتخلون عنه بعد دعمه للإرهاب

-حليف سابق يتعهد بمحاربته بجبهة سياسية جديدة

-رئيس يواجه تمردًا..الحلفاء يتحولون إلى أعداء

-معارضة داخلية عميقة للرئيس التركي بسبب سياساته القمعية

-الاقتصاد محلك سر بعد 17 سنة حكم..بطالة وأزمة ليرة و خفض أسعار فائدة

-السلطان الذي لا يقهر..يفقد شعبيته

-داعم للإرهاب الأسود بالدلائل والبراهين



وتابعت: لكن الشيء الذي ينبغي أن يزعج الأمريكيين أكثر حول أردوغان؛ ليس جهوده للتأثير على الكونجرس، ولا سجله المخزي كسجّان للصحفيين، ولا حرب الإبادة الجماعية التي شنّها ضد الأكراد، ولا حتى المسجد الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، والذي قام ببنائه في لانهام بولاية ماريلاند.



وقالت: إنه -أردوغان- التزم بالتطرف العالمي؛ وبالتحديد التزامه بإرهابيي داعش؛ فمنذ عام 2012م، يقوم جهاز المخابرات التركية -تحت إشراف أردوغان- بتوفير الموارد والمساعدات المادية لداعش؛ بينما يغضّ مسؤولو الجمارك الأتراك الطرفَ عن مجنّدي داعش الذين يتدفقون عبر حدود تركيا إلى سوريا والعراق.



ظهر في جوازات السفر لعشرات من مقاتلي داعش الذين أَسَرتهم القوات الكردية المناصرة للولايات المتحدة في شمال سوريا، أختام خروج تركية، كما أنهم تفاخروا بالمساعدة المباشرة التي تَلَقّوها من السلطات التركية.



وقال أحد مقاتلي داعش ممن تم القبض عليهم، لآسريه من الأكراد مؤخرًا: "المخابرات التركية تعرف كل شيء".



وقد انضم العديد من مقاتلي داعش السابقين الآن إلى القوات المدعومة من تركيا، والتي احتلت مدينة عفرين الكردية السورية؛ حيث شاركوا في الإبادة العرقية.



كما قدّم اثنان من ضباط المخابرات التركية -تم أسرُهما من قِبَل مقاتلي العصابات الأكراد في شمال العراق في عام 2017- روايات عن مساعدة الحكومة التركية لداعش وغيرها من الجماعات الجهادية العاملة في سوريا والعراق.



وأشارت إلى أن مساعدة تركيا لداعش، تبدأ مباشرةً من أعلى هرم السلطة؛ ففي عام 2016، نشرت ويكيليكس أرشيفًا مُكوّنًا من 58000 رسالة بريد إلكتروني تُوثّق تورّط صهر أردوغان "بيرات البيرق"، في مساعدة داعش في التسويق للنفط المسروق من سوريا والعراق.



وإلى حين نشر تلك الرسائل البريدية، كان "البيرق" ينكر أي تورط في تجارة النفط غير المشروعة هذه.



ويقال: إن سمية أردوغان -ابنة الرئيس التركي- قد أنشأت هيئةً طبيةً كاملة؛ بما في ذلك مستشفى لعلاج مقاتلي داعش الجرحى في شانلي أورفة، وهي مدينة في جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود السورية.



وقامت داعش بإجلاء المقاتلين المصابين بجروح خطيرة عبر الحدود إلى شانلي أورفة؛ وذلك في شاحنات تابعة للجيش التركي، ودون الخضوع لتفتيش جمركي.



يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحديات كثيرة فى الحكم. ويتصرف كأنه قط محاصر، فعندما يتعلق الأمر بالسياسة الإقليمية، فإنه يتصرف بوحشية وبشكل خاطئ ، منتقدًا أعداء متخيلين، كمثل ما حاول النيل من مصر خلال دور الإنعقاد الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سابقة غريبة من رئيس دولة خرج عن كل المتبع دوبلوماسيًا وقانونيًا في إنتهاك واضح لهما.في مايو 2016 ، أجبر رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو على ترك منصبه. في ذلك الوقت، أعلن أوغلو ولائه المطلق للزعيم التركي، قائلًا: "سأحافظ على علاقتي برئيسنا حتى أنفاسي الأخيرة، لن يسمع أحد كلمة واحدة ضد رئيسنا تأتي من فمي"، لكن هذه الكلمات المؤثرة من أغلو والمعروف بأنه مهندس السياسة الخارجية التركية، لم يُكتب لها الاستمرار على أرض الواقع مع استمرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أعماله القمعية، ولهذا، لم يُرى الرجلين يقفان بجوار بعضهما البعض منذ هذا التاريخ، حتى جاء يوم 13 سبتمبر الحالي، حيث أنهى داود أوغلو ثلاث سنوات من الامتثال واستقال من حزب العدالة والتنمية الحاكم وسط تهديدات بالطرد.ليس داود أوغلو وحده من ترك مركب أردوغان، إذ أن الكثيرين الذين سبق وأعلنوا ذات يوم أنهم موالون لأردوغان قد تخلوا عنه الآن، بل ويسعون الآن إلى طرده من القصر الرئاسي.يوجد الآن تمردان سياسيان رئيسيان ضد الرئيس التركي من قبل الحلفاء السابقين، ومن المتوقع أن يطلق داود أوغلو حزبًا جديدًا في المستقبل القريب، مثل علي باباجان ، وزير الاقتصاد السابق البالغ من العمر 52 عامًا ونائب رئيس الوزراء، الذي لديه دعم لحليف أردوغان السابق الذي كان من قام أردوغان بتنحيتهم سابقًا، وهو الرئيس التركي السابق عبد الله جول.وعد باباجان ببدء حزبه بمحاولة لإسقاط أردوغان الضعيف ، بعد استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم في يوليو الماضي.عند مغادرته للحزب ، أشار إلى "خلافات عميقة" بينه وبين أردوغان الذي لا يزال رئيس الحزب.كانت خطط تحدي أردوغان طويلة في طور الإعداد ، لكن تم تسريعها بعد كارثة الانتخابات في وقت سابق من هذا العام.كانت الصدمة الكبرى في يونيو هي أخذ منصب عمدة إسطنبول من حزب أردوغان لصالح حزب الشعب الجمهوري بعد 25 عامًا من حكم حزب العدالة والتنمية، وهو ما شكل هزيمة محرجة لأردوغان.على الرغم من انشقاق المنشقين إلى فصائل مختلفة ، يبدو أنهم يتشاركون دوافع مماثلة، تتمثل في الطبيعة القمعية والديكتاتورية لحكم أردوغان.عند استقالته ، اتهم باباجان حزب العدالة والتنمية بالابتعاد عن قيمه الأصلية.قال باباجان: "القيم مثل حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية الشعبية وسيادة القانون هي القيم التي ندافع عنها ونؤمن بها دائمًا.هذه المبادئ ليست تفضيل سياسي أو دوري لنا. والحكومة بحاجة إلى توفير العدالة وتكافؤ الفرص. العدالة هي السبب في وجود الحكومات".في الوقت الذي لا يزال فيه الرجل القوي التركي يترنح من هزيمة محرجة في إسطنبول في يونيو، حُكم على كانان كافتانسيوغلو ، وهو عضو في حزب الشعب الجمهوري اليساري الذي فاز في الانتخابات الإقليمية في إسطنبول ، بالسجن لمدة تسع سنوات وثمانية أشهر بتهمة "إهانة الرئيس و "نشر الدعاية الإرهابية".ويشكك المحللون في قدرة أردوغان على صد هجوم المعارضة ، حتى أن البعض أشار إلى أنه قد يسعى لتغيير النظام الذي حرص على تغييره في العام الماضي والذي يتطلب من مرشح رئاسي الحصول على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات.لا توجد انتخابات في تركيا حتى عام 2023، مما يترك لأردوغان مزيدًا من الوقت للحكم، لكنه يجعل أيضًا منافسيه يخططون لإضرابهم والنيل منه، وهو ما يشير إلى إن أردوغان الذي كان دائما يلجأ دائمًا إلى الجماهير على مدار 17 عامًا متتالية في السلطة، تصبح شيئًا فشيئَا بغير ذات جدوى.وبحسب آراء المحللين في الصحف الأمريكية والإنجليزية، يتصرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكأنه قط محاصر، فعندما يتعلق الأمر بالسياسة الإقليمية، فإنه يتصرف بوحشية وبشكل خاطئ ، منتقدًا أعداء متخيلين، كمثل ما حاول النيل من مصر خلال دور الإنعقاد الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سابقة غريبة من رئيس دولة خرج عن كل المتبع دوبلوماسيًا وقانونيًا في إنتهاك واضح لهما.يرى أردوغان إن خصومه هم مصر (بسبب لفظها للجماعات الإرهابية) و الاتحاد الأوروبي (إيطاليا وفرنسا وقبرص واليونان على وجه الخصوص، بسبب الخلاف حول المواد الهيدروكربونية في شرق البحر الأبيض المتوسط) والولايات المتحدة وإسرائيل (يستخدم معهما منطق الحيلة رغم أنهما حلفائه).في سوريا المجاورة ، يهدد بشن هجوم عسكري دموي على الأكراد. إنه غير مرغوب فيه صراحة في الدول الإسلامية مثل مصر ولبنان والإمارات العربية المتحدة بسبب دعمه الصارم لحماس والإخوان المسلمين. في ليبيا ، يشن حربًا بالوكالة ضد المسلمين الوطنيين بقيادة المشير خليفة حفتر الذين يريدون تحرير طرابلس من الجماعات المسلحة، وفق ماذهبت صحف ديلي كولر وديلي إكسبريس.عبارة شهيرة كان يطلقها أردوغان وقت انتصاراته لكنها تصدق الآن تعلن فشله، كان يقول "من يفوز باسطنبول يفوز بتركيا" فانتخابات عمدتها الأخيرة تعكس إلى أين تدهورت شعبيته.وجاءت هزيمة أردوغان المريرة في وقت تصاعدت فيه الاحتجاجات المناهضة للحكومة ، والتي ركزت معظمها على القضايا البيئية.كتب سونر كابتاي ودينيز يوكسل عن معهد واشنطن "إن موجة المظاهرات السلمية - أكبر مظاهرات في البلاد منذ مظاهرات غيزي بارك عام 2013 - تشير إلى حيوية جديدة بين المعارضة، مع تداعيات عميقة محتملة على الديمقراطية في تركيا. جمع السلطة في يد أردوغان ، إلى جانب القمع المتكرر للمتظاهرين ، ترك الكثيرين في المعارضة محبطون".ماحققه أردوغان على مدار 17 سنة ينهار الآن، فلا يعمل الاقتصاد التركي بشكل جيد أبدًا، مع 4.7 مليون عاطل عن العمل والبطالة في ارتفاع ، وتضخم بنسبة 15 ٪ ، وارتفاع معدلات الاقتراض ، وتقلب في العملة الوطنية "الليرة"، منذ أزمته الخطيرة في العام الماضي مع أمريكا.أردوغان في حالة حرب مع 15 مليون كردي في تركيا أو نحو ذلك. وقام مؤخرًا بتعيين أمناء حكوميين في ثلاث محافظات كردية بأغلبية ساحقة في جنوب تركيا ، مما زاد من حدة التوترات بين أنقرة والجنوب الشرقي الكردي ومزيد من تقويض النظرة الديمقراطية للمشاكل التركية.سيكون من المفارقات أن يفقد أردوغان السلطة بعد فترة طويلة من الحكم، مذكرًا بما حدث مع نجم الدين أربكان ، الذي غالبًا ما يشار إليه أردوغان باسم "السيد" ، والذي كان أول رئيس وزراء من خلفية متشددة لتركيا في عام 1995 عندما فاز بنسبة 21٪ من الأصوات ووقع اتفاقية ائتلاف مع حزب يمين الوسط.تميزت رؤية أربكان السياسية بوجود إسلاموية متشددة تقوم على خطاب معادٍ للغرب ومعادٍ للاتحاد الأوروبي يُعرف باسم "النظرة الوطنية" - وهي سياسة غريبة مقتتها المعارضة التركية وكبار القادة العسكريين آنذاك.كشفت الكاتبة كينيث تيمرمان في مقال نشرته بصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، دور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التخطيط للإرهاب ودعمه تنظيم داعش؛ حيث تساءلت قائلة: ‏لماذا لا تقوم وسائل الإعلام بتغطية علاقات الرئيس التركي أردوغان مع داعش؟ مدللة على ذلك بشواهد حية ومحطات أكدت علاقة الرئيس التركي أردوغان وأسرته بتنظيم داعش، بدءًا من دعمه ومرورًا بصهره ووقوفًا عند ابنته، وما قدموه من دعم للإرهاب في المنطقة.وقالت الكاتبة في مقالها: حَط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رِحاله في فندق بينينسولا الساحر في نيويورك هذا الأسبوع؛ حيث سيستضيف القادة المسلمين الأمريكيين لتناول الطعام؛ (ولكن لن يُقَدم النبيذ لهم)، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.وأضافت: خلال زيارته إلى نيويورك عام 2017م، الْتقى أردوغان بالنائبة -الجديدة آنذاك- إلهان عمر (الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا). وفي يوليو الماضي، وجّه رؤساء وسائل الإعلام التي تديرها الدولة، دَعوتهم إلى الأتراك في جميع أنحاء العالم؛ للتبرع لحملة إعادة انتخابها؛ وهو أمر غير قانوني؛ ما لم يكونوا مُواطنين أمريكيين أو حاملين للبطاقات الخضراء.