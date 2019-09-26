وادى الراحة يستعيد بريقه.. ترميم متحف السادات تخليدا لذكرى الزعيم الراحل.. صور

بعد 38 سنة منذ اخر زيارة للزعيم الراحل محمد انور السادات لوادى الراحة بعد ان حقق نصر اكتوبر ومفاوضات السلام وعودة سيناء كان حلمه ان يكون فى سيناء مجمعا للاديان . عشق السادات وادى الراحة وسط جبال سيناء وكان حلمه ان يعيش فيها ويعمرها لتصبح ارضا للسلام.



ملتقى الأديان



وظل شاليه السادات مهجورا الى تم ترميمه وصيانته وسوف يفتتح خلال ملتقى الاديان فى نسخته الخامسة 10 اكتوبر القادم.

فهنا فى وادى الراحة الذى يقع بالوادى المقدس طوى بمدينة سانت كاترين كان يقضى الرئيس الراحل محمد انور السادات بطل الحرب والسلام ايامه معتكفا فى قراءة القران الكريم فى العشر الاواخر من رمضان او مستجما بالهدوء والراحة فى الوادى المقدس يجلس مع مشايخ البدو يأكل فى اوانى الفخار يشرب الشاى بالحبك فى كنكة صغيرة يزرع اشجار الزيتون يؤدى صلواته فى شاليه خشبى بسيط يتأمل من شرفة الشاليه الخشبى جبال موسى وسانت كاترين والوادى المقدس امام دير سانت كاترين



مقتنيات السادات



ويحتوى متحف السادات على مقتنيات من متعلقاته الشخصيه و هدايا البدو التى احتفظ بها والتى كانت عبارة عن طاسة فراشيخ وهون وطحانة فلفل من النحاس وشنطة جلد للرصاص، ومقنيات السادات وفنجان القهوه ومكتبه وكرسيه مازالت هناك متعلقات اخرى بداخل الشاليه الخشبى



متحف السادات والشاليه الذى كان يعيش فيه مازال فى طي النسيان لايجد زوارا لذلك المكان الفريد فى العالم ومقتنيات زعيم عربى انتصر فى الحرب والسلام.



فى مدخل قرية سانت كاترين السياحية التابعة لشركة مصر سيناء للسياحة التى انشئت فى مكان وادى راحة السادات كان يستقبل البدو الرئيس السادات بالكتابة على الجبال بالحجارة" مرحبا بطل الحرب والسلام ويذبحون الذبائح من الابل والجمال فرحا بقدومه

افتتح القرية السياحية التى ضمت وادى الراحة وشاليه السادات الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك فى يوم الخميس الموافق 25 ابريل 1985 وبرفقته السلطان قابوس والشيخ الشعراوى بحضور المهندس حسب الله الكفراوى وزير التعمير ووجيه شندى وزير السياحة والطيران واللواء مجدى سليمان محافظ جنوب سيناء قرية سانت كاترين السياحية التى كان مقر راحة الرئيس السادات والذى امر بتخصيص الارض لإقامة هذه القرية



سبب التسمية



قال ناصر ابو العينين نائب مدير قرية سانت كاترين السياحية ان اول من اطلق على المنطقة اسم وادى الراحة الرئيس السادات وهو قرر تنفيذ مشروع الفندق خصص الارض مشيرا الى ان يوجد بالقرية متحف للسادات يضم صورا نادرة له لا يوجد اى نسخ فى اى مكان اخر بالإضافة للهدايا التى كان يقدمها له مشايخ القبائل



وأضاف هشام كامل مدير العلاقات العامة بمدينة سانت كاترين ان السياح يسألون عن مقر اقامة السادات فى وادى الراحة.

وقال يوسف صباح احد مشايخ قبيلة القرارشة ان السادات كان يحلم لسيناء ان يزرعها بأشجار الزيتون لتزين الجبال الملونة بأغصان الزيتون وخاصة سانت كاترين مشيرا الى ان جميع مشايخ واعيان سيناء كانوا يستقبلونه فى مطار سانت كاترين ويذبحون الابل والجمال فرحا باستقباله فى وادى الراحة ويجلسون مع قائد الحرب والسلام ومن بعده اصبح بدو سيناء يتامى.



عباءة السادات



وقال الشيخ موسى ابو الهيم ان والده ما زال محتفظ بعباءة السادات الصوف الذى منحها هدية له مشيرا الى ان السادات كان يحضر لوادى الراحة فى العشر الاواخر من رمضان وعيد الفطر وعيد الاضحى يمشى سيرا على الاقدام فى كل انحاء سانت كاترين وطالب ابو الهيم بان يكون متحف السادات مزارا عالميا لوادى الراحة وعمل موقع على الانترنت وتعليق صور كبيرة للسادات وهو فى وادى الراحة تخليدا لذكرى الزعيم الراحل السادات الذى احبه اهالى سانت كاترين.





