Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

500 جنيه لكراسة الشروط .. اعرف تفاصيل طرح 480 فدانا ومحلات بمدينة طبية بالمزاد

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:58 ص
اعرف تفاصيل طرح 480
اعرف تفاصيل طرح 480 فدان ومحلات بمدينة طبية بالمزاد
Advertisements
شمس يونس
أعلن المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة عن طرح 12 محل تجارى وصيدلية وكافتيريا بمساحات تتراوح ما بين 30 وحتى 65 متربمناطق متفرقة بالمدينة ، و480 فدان للبيع بالمزاد العلنى .

وتقع تلك الأطروحات بجوار مستشفى شفاء الأورمان ومدرسة النيل وحديقة زهراء طيبة بجوار النادى الأجتماعى ومنطقة 68 عمارة .

وسيقام المزاد العلنى فى صباح يوم 9 أكتوبر القادم بمقر جهاز المدينة ، وتباع كراسة الشروط بسعر 500 جنية.                           
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

فريال يوسف تشعل السوشيال ميديا .. شاهد

رقص متواصل من غادة عادل ونجلاء بدر في حفل عمرو دياب .. شاهد

أبيض X أسود .. رضوى الشربيني بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

عمرو سعد يكشف عن مهنته الأساسية .. ويؤكد: الفن غذاء الروح.. فيديو

قيادي إخواني هارب يدعي وفاة نجله نتيجة التعذيب.. وتقرير طبي يكشف الحقيقة.. فيديو

برلماني يكشف حالة واحدة شرعية تخرج بها الآثار من مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والداها مكفوفان .. تفاصيل جديدة في حادث الطفلة جنة .. جدتها حرقتها في أماكن حساسة وتهتك في أعضائها التناسلية .. صور

الإكسسوارات والمجوهرات الفخمة عنوان أناقة النجمات بمهرجان الجونة .. صور

أبيض X أسود .. رضوى الشربيني بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها