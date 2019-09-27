500 جنيه لكراسة الشروط .. اعرف تفاصيل طرح 480 فدانا ومحلات بمدينة طبية بالمزاد

أعلن المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة عن طرح 12 محل تجارى وصيدلية وكافتيريا بمساحات تتراوح ما بين 30 وحتى 65 متربمناطق متفرقة بالمدينة ، و480 فدان للبيع بالمزاد العلنى .



وتقع تلك الأطروحات بجوار مستشفى شفاء الأورمان ومدرسة النيل وحديقة زهراء طيبة بجوار النادى الأجتماعى ومنطقة 68 عمارة .



وسيقام المزاد العلنى فى صباح يوم 9 أكتوبر القادم بمقر جهاز المدينة ، وتباع كراسة الشروط بسعر 500 جنية.