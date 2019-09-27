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برلمان

حزب الحركة الوطنية بقنا يعقد اجتماعا لدعم الدولة.. ويستقبل أوراق مرشحي انتخابات المحليات

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 04:01 ص
حزب الحركة الوطنية
حزب الحركة الوطنية المصرية
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أسامة علي
عقد حزب الحركة الوطنية المصرية بقنا برئاسة حمدي عزت دنقل الأمين العام بالمحافظة، اجتماع لبحث كيفية دعم الدولة المصرية ومساندتها والمحافظة على استقرارها.

وأكد “دنقل” على دور الحزب وأماناته المركزية وأمانات المحافظات في دعم استقرار الدولة المصرية والاصطفاف خلف قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في استعادة هيبة الدولة المصرية وحربه ضد الشائعات الهدامة.

وفى كفر الشيخ يستكمل الحزب استقبال أوراق المتقدمين لانتخابات المحليات بأمانة الرياض وأمانة مركز دسوق.

وقال المستشار حميد العمدة الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية بكفر الشيخ إن الحزب يستعد بقوة لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ليكون رقم مهم في المعادلة، مشيرا إلى أنهم ينتقون الأشخاص ذوي الكفاءات والخبرة والسمعة الجيدة في جميع المجالات ليكونوا مؤثرين في صناعة القرار في الوقت الذي تحتاج الدولة لكل الخبرات والعوامل التي تساعد في صناعة المستقبل السياسي.

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية وتكليفهم بضم كوادر وطنية
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