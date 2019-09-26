شاهد .. ختام تعاملات البورصة هذا الاسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، جلسة نهاية الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من المؤسسات العربية والأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 695.795 مليار جنيه.



في البداية يقول محمد ضياء الدين منفذ عمليات بالبورصة المصرية بلغ حجم التداول على الأسهم 267.3 مليون ورقة مالية بقيمة 965 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.63%، والعرب على 11.72% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.26% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.73%.



واضاف ضياء الدين مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 75.7 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 67.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 137.6 مليون جنيه، 14.9 مليون جنيه، على التوالى.



واوضح محمد ضياء الدين ان ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 13857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1929 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 16710 نقاط، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 5175 نقطة.



واشار ضياء الدين الي ان ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 499 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1339 نقطة، زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.86% ليغلق عند عند مستوى 453 نقطة ،وارتفعت أسهم 102 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 27 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.