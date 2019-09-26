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بعد إعلان خطبتها اليوم.. 10 إطلالات أنيقة للأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:54 م
خطبة الأميرة بياتريس
خطبة الأميرة بياتريس
رشا عوني
أعلن قصر باكنجهام اليوم الخميس خطوبة الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، لرجل الأعمال إدواردو مابيلي موتسي ، بعد أن وقعا معا في قصة حب منذ شهر أكتوبر العام الماضي.

وخلال الشهور الماضية، انتشرت عدة صور للأميرة بياتريس برفقة رجل الأعمال الشاب ادواردو موتسي في لقطات رومانسية جعلتهما حديث وسائل الإعلام العالمية حول مدى وجود علاقة تجمع حفيدة الملكة اليزابيث ببموتسي.

لكن اليوم تم الإعلان بشكل رسمي عن خطبة الأميرة ورجل الأعمال الشاب على أن يتم زواجهما خلال العام المقبل.

والأميرة بياتريس شقيقة الأميرة يوجيني أبناء الأمير اندرو ابن الملكة إليزابيث الثانية، وهي التاسعة على خط العرش البريطاني.

وفي كل ظهور لها تتألق الأميرة بياتريس بإطلالات أنيقة مناسبة لسنها الذي لم يتعد ٣١، فهي تحب التنويع في الألوان وكذلك الاستايلات، وتختار أزيائها بعناية بما يتوافق مع ذوق العائلة الملكية البريطانية.
بعد إعلان خطبتها اليوم.. 10 إطلالات أنيقة للأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث
بعد إعلان خطبتها اليوم.. 10 إطلالات أنيقة للأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث
بعد إعلان خطبتها اليوم.. 10 إطلالات أنيقة للأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث
بعد إعلان خطبتها اليوم.. 10 إطلالات أنيقة للأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث
بعد إعلان خطبتها اليوم.. 10 إطلالات أنيقة للأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث
بعد إعلان خطبتها اليوم.. 10 إطلالات أنيقة للأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث
بعد إعلان خطبتها اليوم.. 10 إطلالات أنيقة للأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث
بعد إعلان خطبتها اليوم.. 10 إطلالات أنيقة للأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث
بعد إعلان خطبتها اليوم.. 10 إطلالات أنيقة للأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث
بعد إعلان خطبتها اليوم.. 10 إطلالات أنيقة للأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث
بعد إعلان خطبتها اليوم.. 10 إطلالات أنيقة للأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث
بعد إعلان خطبتها اليوم.. 10 إطلالات أنيقة للأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث
بعد إعلان خطبتها اليوم.. 10 إطلالات أنيقة للأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث
بعد إعلان خطبتها اليوم.. 10 إطلالات أنيقة للأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث

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