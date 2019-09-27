الآثار: استرداد تابوت نجم عنخ من أمريكا قريبا.. نواب: الوزارة تبذل جهودا جيدة لاستعادة كنوز مصر المسروقة في الخارج.. والقيادة السياسية تطهر الدولة من تجار الآثار وتسترجع المنهوبة

-نائب: القيادة السياسية تطهر الدولة من تجار الآثار وتسترجع المنهوبة

- برلماني يكشف حالة واحدة شرعية تخرج بها الآثار من مصر

-برلماني: استرداد التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ يكشف نجاح مصر فى التفاوض



أعلن الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه سوف يتم استرداد تابوت نجم عنخ لمصر في الفترة المقبلة، مضيفا انه «لأول مرة أعلن أن تابوت نجم عنخ، وهو تابوت خشبي مذهب، تابعته إدارة الآثار المستردة في متحف المتروبوليتان بأمريكا، تم بيعه بورق مزور، وتم مخاطبة وزارة الخارجية المصرية لاسترداده.



وتابع: «متحف المتروبوليتان، خاطب وزارة الخارجية المصرية واعتذر عن شراء التابوت، وأبدى نيته في إرجاع التابوت لمصر مرة أخري» مشيرا إلي أن وزارة الطيران سوف تقوم بنقل هذا التابوت من أمريكا إلي مصر مجانا، لافتا إلي أنه سوف يقام احتفال كبير عند وصول التابوت إلى مصر.



فى البداية قال النائب حسين خاطر عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن الآثار هي تاريخ الدول، والتاريخ لا يباع ولا يشترى لأنه لا يقدر بثمن، لافتا إلى أنه خلال أحداث 2011 وما قبله خرجت الكثير من قطع الآثار المصرية بطرق غير شرعية.



وتابع حسين خاطر خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه كافة الجهات المعنية بحماية تاريخ مصر "الآثار" بملاحقة تجارها فى الداخل وبذل أقصى الجهود الممكنة لاسترجاع ما تم تهريبها للخارج، وبالفعل تمكنت مصر من استرجاع العديد من القطع الأثرية النادرة.



وأكد عضو لجنة السياحة على المفاوضات التى تقوم بها الجهات المعنية باسترجاع الآثار من الخارج، مشيرا إلى أنها تتطلب العديد من الإجراءات التى تأخذ وقت طويل.



وأشار حسين خاطر، إلى أن هناك حالة وحيدة شرعية تخرج بها الآثار من البلد وهي خروجها مؤمنة لتجوب العالم فى إطار الترويج للسياحة ومن ثم تعود مرة أخرى.



ومن جانبه قال اللواء حسن السيد عضو اللجن الاقتصادية بمجلس النواب ان الرئيس عبد الفتاح السيسى حذر كثيرا من بلطجية الاستيلاء على الأموال العامة للدولة المصرية مثل بهدف تحقيق تكوين ثروات غير مشروعه على حسب حق باقى الشعب كالاستيلاء على الاراضى او سرقة الاثار وبيعها.



وتابع حسن السيد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أن القيادة السياسية بدأت تطهير الدولة من هؤلاء البلطجية، فالأجهزة الأمنية تلاحق فى الداخل تجار الآثار، بينما تسعى وزارة الخارجية وباقى الجهات المختصة من خلال الجهود الحثيثة فى استرجاع الآثار التي نهبت من مصر طيلة السنوات الماضية المنتشرة فى جميع دول العالم.



وأشاد عضو اللجنة الاقتصادية، بجهود الدولة خلال السنوات الماضية للارتقاء بالقطاع السياسي بكافة أوجهه سواء استرجاع الآثار المنهوبة أو افتتاح المتاحف الجديدة وغير ذلك من الأنشطة.



وأشاد النائب عصمت زايد ، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بإعلان مصر إسترداد التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ من متحف المتروبوليتان ، مشيرا إلى أن وزارة الآثار تبذل جهود جيدة لاسترداد الآثار المصرية المنهوبة فى الخارج.



كما أكد زايد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تقدم دلائل بشأن امتلاكها لآثارها فى الخارج ، التى تم تهريبها بشكل غير شرعى ، مشيرا إلى أنها خطوة ناجحة فى إطار قدرة مصر على التفاوض مع الخارج لإعادة آثارها المنهوبة بالخارج.



وأشار عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان إلى ان هذه الخطوة سبقها مجموعة مفاوضات كبيرة قادتها مصر من خلال امتلاكها أوراق تثبت ملكيتها لآثارها المنهوبة فى الخارج ، مؤكدا أن هذه الآثار تعتبر جزء من تاريخ مصر.

