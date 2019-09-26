ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محاولات لإقناع جينراسيون بخوض مباراة الزمالك ببرج العرب الأحد

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:49 م
صدى البلد
ملك موسى
حرص مجلس إدارة نادي جينيرسيون فوت السنغالي علي إخطار مسئولي نادي الزمالك بتمسكهم بخوض مباراة اياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بين الفريقين يوم السبت المقبل بملعب بتروسبورت، بالرغم من قرار نقل اللقاء لملعب برج العرب وإقامته يوم الأحد المقبل.

وأكد مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن مسئولي النادي السنغالي يتمسكون بالموعد السابق للمباراة في ظل حجز النادي لفندق اقامة بالتجمع الخامس.

وكشف المصدر عن وجود محاولات من قبل مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم ومسئولي الزمالك لحسم الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة واقناع مسئولي النادي السنغالي بالسفر إلى برج العرب لخوض اللقاء يوم الأحد، خاصة ان قرار نقل المباراة من القاهرة لبرج العرب من الجهات الأمنية ولا يوجد دخل للزمالك في نقل اللقاء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميًا.. نقل مباراة الزمالك وبطل الصومال إلى برج العرب

قرار عاجل من الزمالك قبل مباراة السوبر

جلسة خاصة ومكافآت.. رئيس الزمالك يعلن حالة الطوارئ استعدادا للسوبر

الزمالك: من الصعب إقامة مباراة جينراسيون السنغالي ببرج العرب

بحضور جماهيري.. الزمالك يواجه بطل السنغال ببرج العرب

اخبار نادى الزمالك اليوم 24 - 9 - 2019.. رحيل خالد بوطيب.. وصفقة جديدة بـ فرمان ميتشو

ترشيحاتنا

فيديوجراف| ديمي مور: أمي تقاضت 500 دولار مقابل اغتصابي

الكاف يعلن تغيير موعد كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً

أردوغان يكشف حجم الأضرار عقب زلزال تركيا اليوم

100 ألف جنيه إسترليني.. سعر خاتم خطبة الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث.. صور

مفاجأة مدوية .. عمرو الجنايني يعلن اسم المتسبب فى أزمة تصويت مصر لـ محمد صلاح

بسبب لاعبة الزمالك .. الاهلي يقرر تصعيد فتاة الـ 12 عاما للفريق الأول في تنس الطاولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وادى الراحة يستعيد بريقه.. ترميم متحف السادات تخليدا لذكرى الزعيم الراحل.. صور

صبا مبارك وهند صبرى بنفس الفستان.. مين احلى؟

بعد إعلان خطبتها اليوم.. 10 إطلالات أنيقة للأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث