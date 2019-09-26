محاولات لإقناع جينراسيون بخوض مباراة الزمالك ببرج العرب الأحد

حرص مجلس إدارة نادي جينيرسيون فوت السنغالي علي إخطار مسئولي نادي الزمالك بتمسكهم بخوض مباراة اياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بين الفريقين يوم السبت المقبل بملعب بتروسبورت، بالرغم من قرار نقل اللقاء لملعب برج العرب وإقامته يوم الأحد المقبل.



وأكد مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن مسئولي النادي السنغالي يتمسكون بالموعد السابق للمباراة في ظل حجز النادي لفندق اقامة بالتجمع الخامس.



وكشف المصدر عن وجود محاولات من قبل مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم ومسئولي الزمالك لحسم الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة واقناع مسئولي النادي السنغالي بالسفر إلى برج العرب لخوض اللقاء يوم الأحد، خاصة ان قرار نقل المباراة من القاهرة لبرج العرب من الجهات الأمنية ولا يوجد دخل للزمالك في نقل اللقاء.

