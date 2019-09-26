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مرأة

بعد خسارة وزنها.. آيتن عامر تخطف الأنظار بفستان يبرز رشاقتها

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:21 م
ايتن عامر
ايتن عامر
رنا عصمت
أشعلت الفنانة آيتن عامر مواقع التواصل الاجتماعى خاطفة الأضواء من نجمات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وذلك بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع انستجرام ظهرت فيها فاقدة الكثير من وزنها الأمر الذى أثار إعجاب وتساؤلات جميع متابعيها.

وظهرت آيتن عامر فى الصورة وهي ترتدي فستان كاجوال بالألوان البنية، كشف عن رشاقتها، ولم تتكلف في وضع الميكب، حيث اختارته بألوان ترابية تناسب بشرتها البرونزية، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والأيشادو.

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الخميس ١٩ / ٩، في حضور سينمائي مصري وعربي وعالمي، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة، والتي تقدم أغلبها للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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