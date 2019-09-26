عمرو الجناينى يسلم حسام البدرى قميص منتخب مصر.. صور

سلم عمرو الجناينى رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قميص المنتخب الوطنى إلى حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بعد ظهر اليوم فى حضور الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة والدكتور أحمد عبدالله والدكتور أحمد عبد الله والدكتورة سحر عبد الحق ووليد العطار المدير التنفيذى ومحمود سعد المدير الفنى للاتحاد وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى للمنتخب.



رحب عمرو الجناينى فى البداية بجميع وسائل الإعلام المختلفة وأكد أنه لشرفه له أن يتواجد وسط زملائه أعضاء اللجنة لإدارة شئون الاتحاد، حيث يعمل الجميع ليل نهار من أجل الانتهاء من كل الملفات حيث انتهينا من ملف جدول الدورى والحكام، بالإضافة إلى عودة الجماهير فى نهائى كأس مصر ثم مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك وكان التنظيم فيه جيدا وهذا فى حد ذاته نجاح.



أوضح رئيس اللجنة أن اختيار المدير الفنى كان على معايير علمية وليس هناك مدرب أفضل من الآخر على الإطلاق وقال إن الكابتن حسام البدرى طلب منى أن أقوم بزيارة حسن شحاته فى منزله لأنه صاحب إنجازات.



وأشار رئيس اللجنة إلى أن لأول مرة لم يحدث توازن فى اختيار الجهاز المعاون للمنتخب فكانت الحرية مطلقة فى الاختيار لحسام وفى النهاية أكد رئيس اللجنة دعمه الكامل الجهاز الفنى للمنتخب.



وتقدم حسام البدرى بالشكر إلى عمرو الجناينى وأعضاء اللجنة ثم رحب بالحضور وأوضح أنه كان لديه طموح لتولى المسئولية الفنية لمنتخب مصر وهذا الطموح لدى أى مدير فنى والحمد لله تحقق الحلم الذى كان يراودنى.



وأوضح البدرى أن الإعلام شىء مهم للغاية لأن يضيء الطريق وطالب من الحضور حتى نحقق الأهداف التى تتمثل فى الوصول إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية ثم المنافسة على اللقب وفى نفس الإطار تصفيات كأس العالم.



وأشار البدرى إلى أن المنتخب سوف يدخل فى معسكره الأول خلال الفترة من ٧ إلى ١٥ أكتوبر القادم يلعب خلالها مباراة ودية دولية مع بتسوانا وأشار البدرى إلى أن باب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين.

