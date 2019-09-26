بدون مكيك أب.. نانسى عجرم بإطلالة رياضية مع زوجها

نشرت الفنانة نانسى عجرم، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، برفقة زوجها .
وظهرت الفنانة نانسى عجرم، بغطلالة رياضية مرتدية بنطلون رياضي أسود وتيشيرت أزرق مكشوف الأكتاف، واستغنت نانسى عجرم عن وضع المكياج .
وظهرت نانسي عجرم ، في الصورة فاقدة الكثير من وزنها الأمر الذى أثار إعجاب وتساؤلات جميع متابعيها.
وظهرت الفنانة نانسى عجرم، بغطلالة رياضية مرتدية بنطلون رياضي أسود وتيشيرت أزرق مكشوف الأكتاف، واستغنت نانسى عجرم عن وضع المكياج .
وظهرت نانسي عجرم ، في الصورة فاقدة الكثير من وزنها الأمر الذى أثار إعجاب وتساؤلات جميع متابعيها.