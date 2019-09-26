بدون مكيك أب.. نانسى عجرم بإطلالة رياضية مع زوجها

نشرت الفنانة نانسى عجرم، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، برفقة زوجها .



وظهرت الفنانة نانسى عجرم، بغطلالة رياضية مرتدية بنطلون رياضي أسود وتيشيرت أزرق مكشوف الأكتاف، واستغنت نانسى عجرم عن وضع المكياج .



وظهرت نانسي عجرم ، في الصورة فاقدة الكثير من وزنها الأمر الذى أثار إعجاب وتساؤلات جميع متابعيها.



