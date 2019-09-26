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مرأة

بدون مكيك أب.. نانسى عجرم بإطلالة رياضية مع زوجها

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:21 م
صدى البلد
رنا عصمت
نشرت الفنانة نانسى عجرم، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، برفقة زوجها .

وظهرت الفنانة نانسى عجرم، بغطلالة رياضية مرتدية بنطلون رياضي أسود وتيشيرت أزرق مكشوف الأكتاف، واستغنت نانسى عجرم عن وضع المكياج .

وظهرت نانسي عجرم ، في الصورة فاقدة الكثير من وزنها الأمر الذى أثار إعجاب وتساؤلات جميع متابعيها.

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