كل نقطة بتفرق.. تفاصيل حملة ترشيد استهلاك المياه في بني سويف

حرصت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، هذا العام على ضرورة رفع وعي المواطنين بأهمية قضية المياه والحفاظ على كل قطرة مياه في ظل محدودية الموارد والتزايد السكاني المستمر، وبدأت فعاليات الحملة القومية "كل نقطة بتفرق" منذ مارس الماضي لترشيد استخدام المياه، وتوحيد الجهود والرسائل والمفاهيم لتصل لكافة الفئات العمرية بنفس الدلالات، ما يعمق أهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها باعتبارها قضية وطنية.



وركزت الحملة هذا العام على الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق نشر مواد إعلامية وتفاعل المواطنين مع الفعاليات على الصفحات الرسمية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للتنبيه بخطورة إهدار المياه



وفي محافظة بني سويف أعلنت الشركة عن تنفيذ فعالية للتوعية بترشيد استهلاك المياه بعنوان" الأسبوع المائي"، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر القادم، تحت شعار "كل نقطة بتفرق" ، حيث يتضمن توعية المواطنين وتقديم الخدمات الفنية اللازمة، والتي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، للحث على ترشيد استهلاك المياه واتباع السلوكيات الصحيحة في هذا المجال.



من ناحيته وجه محافظ بني سويف التنفيذيين المعنيين، بتقديم كافة أوجه الدعم لنجاح الفعاليات التي تستهدف المساهمة في تنفيذ جهود الدولة للحفاظ على كل نقطة مياه، مشيرا إلى أن الحكومة تتبنى خطة تنموية شاملة تنفذ من خلالها مشروعات قومية متعددة ومتنوعة، وهو ما يستلزم الحفاظ على كل الموارد، مؤكدا على أهمية الدور الإيجابي للمواطن وتحفيزه ليكون مشاركًا فاعلًا في تحقيق التنمية المستدامة.



من جهته قال المهندس أحمد صحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تم اختيار قرية طحا بوش بمركز ناصر لتنظيم هذه الفعالية التي تتضمن تنفيذ مجموعة من الأنشطة والجهود لتوعية المواطنين والجهات بأهمية ترشيد استهلاك المياه، مثل تركيز خطبة الجمعة بالمساجد ولقاءات الأحد بالكنائس على أهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، وتنفيذ ندوات توعوية بمراكز الشباب والمدارس، وتضمين الإذاعة المدرسية فقرات تستهدف رفع الوعي المائي لدى التلاميذ بجميع مدارس المحافظة، وذلك بمشاركة فاعلة من الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة والشباب والرياضة والتربية والتعليم وشركة المياه والثقافة والتضامن الاجتماعي والصحة والبيئة.