بسبب لاعبة الزمالك .. الاهلي يقرر تصعيد فتاة الـ 12 عاما للفريق الأول في تنس الطاولة

أكد أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة بالأهلي، أن هنا جودة لاعبة النادي تحت 12 سنة، سيتم تصعيدها إلى الفريق الأول خلال الفترة المقبلة في منافسات الدوري.



وأشاد عبد الفتاح، بالمستوى الذي ظهرت به "هنا في منافسات بطولة الجمهورية واحرازها المركز الأول بعد فوزها بنتيجة 3 صفر علي فرح عبد العزيز لاعبة نادي الزمالك.



وأضاف أشرف عبد الفتاح، أن هنا تمتلك كاريزما اللاعبين الكبار في الفريق، وسوف تنطلق من فريق الشباب إلى الفريق الأول خلال المنافسات المقبلة في الدوري.



واوضح ان اللاعبة الشابة ستنتظم في تدريبات الفريق الأول لتنس الطاولة يوم الأحد المقبل بعد العودة من الراحة السلبية عقب انتهاء بطولة الجمهورية.



