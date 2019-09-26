طرح 2000 تذكرة لحضور مباراة الإسماعيلى مع أهلي بنغازي

أعلن مسئولو أهلى بنى غازى الليبى أنه سيتم طرح 2000 تذكرة فى مواجهة الإسماعيلى المقرر لها الخامسة من مساء غد الجمعة باستاد مصطفى بن جنات فى المنستير، لحساب جولة الإياب من دور الــ32 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال.



وأضاف مسئولو الفريق الليبى أن التذاكر سيتم طرحها اعتبارا من الغد بمنافذ البيع عند ملعب المباراة منذ الصباح الباكر.



يذكر أن ليبيا تعانى من عدم استقرار الأوضاع الأمنية لذلك تحتضن تونس مباريات فرقها منذ عدة سنوات.