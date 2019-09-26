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اقتصاد

سليم: غرب القاهرة جاذبة للاستثمار العقاري وبها طلب مرتفع

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:21 م
المهندس أحمد سليم
المهندس أحمد سليم المدير التنفيذي لبريكزي العقارية
آمنة عبد العظيم
كشف المهندس أحمد سليم المدير التنفيذي لبريكزي العقارية، عن ارتفاع معدلات الطلب على العقارات في منطقة غرب القاهرة متضمنة مدن ٦ أكتوبر والشيخ زايد وسفنكس الجديدة.

وأوضح سليم خلال مؤتمر صحفي قبل قليل، أن افتتاح المتحف المصري الكبير وتشغيل مطار سفنكس الجديد وغيرها من مشروعات بمنطقة الأهرامات وأكتوبر ومحاور الطرق الجديدة تساهم في زيادة الطلب على المنتجات العقارية المختلفة في المنطقة.

وتابع، أن منطقة غرب القاهرة تتوفر لها كافة مقومات النجاح فهي منطقة سياحية لوجود الأهرامات والمتحف المصري الكبير، وبها كثافة سكانية كبيرة وبها مناطق عمل متعددة وأنشطة تعليمية وطبية متنوعة.

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