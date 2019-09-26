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أخبار البلد

النقل تنفي زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:28 م
تذاكر المترو
تذاكر المترو
قسم الأخبار
نفت وزارة النقل ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية من قيام وزارة النقل بدراسة زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق وحافلات "سوبرجيت".

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة وأنه لا توجد نية لذلك، مشيرة إلى أن أسعار التذاكر تبقى كما هي ولن يطرأ عليها أي زيادة، والمثل فإن كافة الاشتراكات الخاصة بقطارات السكة الحديد والمترو لجميع الفئات كما هي دون أي تغيير أو زيادة.

وأضافت أن كافة الإعفاءات والامتيازات الممنوحة لبعض الفئات كما هي ولن يطرأ عليها أي تغيير أو زيادة مع استمرار العمل لتطوير كافات قطاعات النقل بمصر.

وتهيب وزارة النقل بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار خاصة بوزارة النقل التي تؤدي دورا خدميا هاما للمواطنين.

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