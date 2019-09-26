القيادات السعودية الشبابية في مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

استقبل اليوم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وفد الهيئة العامة السعودية للرياضة بقيادة محمد بن أحمد النجران.



وتعرف الوفد على آليات العمل للأقسام المتنوعة في المركز والوحدات العاملة به مثل وحدة لم الشمل، ووحدة بيان لمواجهة الفكر اللاديني، كما تعرف على الجهود المبذولة لمواجهة الفكر المتطرف وتحصين الشباب من هذا الفكر الهدام.



من جهته، أشاد الوفد بالمركز وجهوده في نشر صحيح الدين والتصدي للأفكار الهدامة.



رافق الوفدَ أثناء الزيارة الشيخ إسماعيل محمد عبد الحي نائبًا عن الدكتور أسامة هاشم الحديدي المدير التنفيذي للمركز.



يأتي هذا في إطار برنامج التبادل الشبابي في مجال القيادات الشابة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة في الفترة من 21 وحتى 30 سبتمبر الجاري.