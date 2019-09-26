ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

الطائرات المسيرة .. من يمتلك السلاح الصغير الفتاك ؟

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:29 م
طائرات مسيرة
طائرات مسيرة
مـــيــــــــــــس رضـــــــــــــا
بات الحديث عن الطائرات المسيرة يحتل موقعا مهما وخطيرا فى الأوساط الإعلامية والإستراتيجية خصوصا بعد استخدامها فى تنفيذ الهجمات الإرهابية الخطيرة على منشآت أرامكو النفطية بمعملى بقيق وخريص شرق المملكة العربية السعودية.

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، بعد ساعات من الهجوم بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

وفى نهاية فبراير عام 2017 كشفت جماعة الحوثيين عن تصنيعها لسلاح الطائرات المسيرة من دون طيار ذات مهمات هجومية وأدعت أنها أخضعت لتجارب ناجحة.

فيما أعلنت كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، إن طائرات مسيرة محملة بمتفجرات شاركت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية يوم السبت الماضي.

وشاع استخدام الطائرات المسيرة، التي تعرف أيضا باسم الدرون، خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط ، فما هى الدول التى تمتلك هذا السلاح وطبيعة هذا السلاح؟

سلاح جديد

استخدمت الولايات المتحدة لأول مرة هذه الطائرات في شن هجوم عسكري مع انطلاق الهجوم العسكري على أفغانستان عام 2001 إذ جرى استخدامها في الهجوم على رتل لحركة طالبان التي كانت تسيطر على أفغانستان وقتها.

الدول التى تمتلكها

تعد الولايات المتحدة وإسرائيل من بين أوائل الدول التي كانت تنتجها وتستخدمها لأغراض عسكرية لما تتمتعان به من تقدم تقني في هذا المجال.

وسرعان ما دخلت الصين في السباق من حيث الإنتاج والبيع لهذا النوع من الطائرات وغيرها من المعدات العسكرية التي تنتجها وتبيعها إلى الدول الأخرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقيق بخير.. التفاصيل الكاملة لـ حريق أرامكو السعودية.. الحوثيون يعلنون مسئوليتهم ويعترفون: لنا جواسيس.. فيديو

بـ التضامن التام مع السعودية.. فرنسا تجرم هجوم بقيق وحريق ارامكو

الهجوم على منشأتين نفطيتين في السعودية.. اعتداء أرامكو يتسبب في تعطيل 5% من إمدادات النفط العالمية.. واشنطن تلقي باللوم على إيران وطهران تنفي.. إدانات عربية ودولية بالجملة

هل هناك علاقة بين اختراق طائرة مسيرة أجواء الكويت وهجوم أرامكو؟

كيف خططت إيران لضرب حقول أرامكو باستخدام الحوثيين.. الدفاع السعودية تجيب (فيديو وصور)

المعركة تشتعل ..السعودية تضغط على الزناد وتوجه ضربة مدمرة لأهداف إيرانية.. فيديو

ترشيحاتنا

حسام البدري يدرس تغيير قائد منتخب مصر .. فيديو

صعبت علي نفسي.. محمد التاجي: لم أعلن قرابتي للفنان عبد الوارث عسر لهذا السبب.. فيديو

بشرى سارة للمواطنين بشأن زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين

بإطلالة جريئة.. فنانة تونسية تُشعل الـ red carpet بمهرجان الجونة

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%

بسبب وزنه الزائد.. كيف تحدث مبارك عن جسد الفنان محمد التاجي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى علوى بإطلالة شبابية.. والجمهور: القمر الصغير

بعد خسارة وزنها.. آيتن عامر تخطف الأنظار بفستان يبرز رشاقتها

بدون مكيك أب.. نانسى عجرم بإطلالة رياضية مع زوجها