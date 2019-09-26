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حوادث

تجميع شباب للتظاهر .. الداخلية : ضبط شخص بحوزته كوبونات بقيمة مادية لتضليل المواطنين

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:27 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح
أعلنت وزارة الداخلية أنه تم ضبط شخص بحوزته 3 أجهزة تليفون محمول وكاميرا لاستخدمها وتوزيعها على المخربين.

وأضافت الداخلية في بيان لها أنه تم ضبط 10 آلاف كوبون بحوزة المتهم مدون عليها كسبت بقيمة 500 جنيه لتضليل المواطنين.

وأشار البيان أن المتهم المضبوط على علاقة بشخصين قاما بتكليفه بتجميع أكبر عدد من الشباب للتظاهر.

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