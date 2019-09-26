ليفربول يقترب من معادلة رقم قياسي لـ مانشستر سيتي

يقترب فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح من معادلة رقم قياسي مسجل باسم مانشستر سيتي في تاريخ الدوري الإنجليزي وهو 18 فوزا متتاليا عام 2017 .



وسيخوض فريق ليفربول 4 مواجهات قوية ليحقق رقما قياسيا جديدا أمام فريق شيفيلد يونايتد وبعدها أمام ليستر سيتي وبعدها أمام مانشستر يونايتد وتوتنهام.



جدير بالذكر أن فريق ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بينما جاء فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 13 نقطة