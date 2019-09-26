على طريقة محمد هنيدي.. تحويل مسار طائرة بسبب راكبة علقت بالمرحاض

شهدت إحدى الرحلات الجوية التابعة لشركة طيران الخطوط الجوية المتحدة أو "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية، واقعة مفاجئة وغريبة من نوعها، يمكن القول إنها تشبه بدرجة كبيرة أحد المواقف الكوميدية ضمن أحداث فيلم "فول الصين العظيم" للفنان محمد هنيدي، حيث تم تحويل مسار الرحلة التي كانت متجهة في الأساس من العاصمة الأمريكية "واشنطن" إلى مدينة "سان فرانسيسكو"، بعد أن علقت راكبة داخل مرحاض الطائرة لمدة ساعة.



وأفادت تقارير إخبارية بأن الطائرة غادرت العاصمة الأمريكية "واشنطن" مساء يوم الأربعاء، وتم تحويل مسارها إلى مدينة "دنفر" بولاية "كولورادو".



وكانت الراكبة قد علقت داخل مرحاض الطائرة بسبب وجود مشكلة في الباب، وظلت هي محتجزة في الداخل لمدة ساعة، ونتيجة لذلك هبطت الطائرة في مدينة "دنفر"، وتم استدعاء فريق الطوارئ، وبالفعل صعد بعد ذلك خمسة رجال إطفاء وميكانيكي على متن الطائرة لمساعدة هذه السيدة.



وقام أحد ركاب الطائرة بمشاركة مقطع فيديو يرصد تفاصيل ما حدث على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ويظهر خلاله أعضاء فريق الإنقاذ وهم يحاولون فتح باب المرحاض، وكذلك حاول أحد أعضاء الفريق تهدئة الراكبة وسُمع صوته وهو يقول لها إنهم سيقومون بفتح الباب وإخراجها بعد قليل.



وبالفعل تمكن فريق الإنقاذ من إخراجها بعد حوالي 10 دقائق، وذلك وفقًا لما ذكرت إحدى ركاب الطائرة في تصريح لموقع "CBS"، كما أشارت أيضًا إلى أن جميع الركاب سارعوا بالتصفيق لدى خروج هذه السيدة من المرحاض، وكانوا يشعرون بالسوء حيال ما حدث لها، وقد بدت بخير، وكان من الواضح أنها لم تصب بأذى، لكنها في الوقت ذاته كانت تشعر بالحرج بدون شك.



وقالت شركة الطيران التي تتبعها هذه الطائرة إن الركاب واصلوا رحلتهم في أعقاب ذلك على متن طائرة أخرى، بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





